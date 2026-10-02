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कौन हैं आफिया सैयद? 'प्रेम कीटाणु' से बॉलीवुड में रखा कदम, खूबसूरती में बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर
फिल्म 'प्रेम कीटाणु' आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है. फिल्म में वीर पहाड़िया और आफिया सैयद लीड रोल में नजर आ रहे हैं. आफिया सैयद सोशल मीडिया काफी चर्चा में हैं.
फिल्म ‘प्रेम कीटाणु’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में वीर पहाड़िया और आफिया सैयद लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म की रिलीज के साथ ही आफिया सैयद सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. आइए जानते हैं कि आफिया सैयद कौन हैं और उनका बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है.
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Published at : 02 Oct 2026 12:05 PM (IST)
Tags :Aafiya Syed
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