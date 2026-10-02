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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं आफिया सैयद? 'प्रेम कीटाणु' से बॉलीवुड में रखा कदम, खूबसूरती में बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर

कौन हैं आफिया सैयद? 'प्रेम कीटाणु' से बॉलीवुड में रखा कदम, खूबसूरती में बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर

फिल्म 'प्रेम कीटाणु' आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है. फिल्म में वीर पहाड़िया और आफिया सैयद लीड रोल में नजर आ रहे हैं. आफिया सैयद सोशल मीडिया काफी चर्चा में हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 02 Oct 2026 12:05 PM (IST)
फिल्म 'प्रेम कीटाणु' आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है. फिल्म में वीर पहाड़िया और आफिया सैयद लीड रोल में नजर आ रहे हैं. आफिया सैयद सोशल मीडिया काफी चर्चा में हैं.

फिल्म ‘प्रेम कीटाणु’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में वीर पहाड़िया और आफिया सैयद लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म की रिलीज के साथ ही आफिया सैयद सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. आइए जानते हैं कि आफिया सैयद कौन हैं और उनका बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है.

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आफिया सैयद एक उभरती हुई एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने फिल्म 'प्रेम कीटाणु' से बॉलीवुड में कदम रखा है. वहीं वीर पहाड़िया उनके अपोजिट नजर आ रहे हैं.
आफिया सैयद एक उभरती हुई एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने फिल्म 'प्रेम कीटाणु' से बॉलीवुड में कदम रखा है. वहीं वीर पहाड़िया उनके अपोजिट नजर आ रहे हैं.
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इस रोमांटिक-कॉमेडी और ड्रामा फिल्म में आफिया सैयद ने 'सुहानी' नाम की लड़की का मुख्य किरदार निभाया है. फिल्म में उनका रोल दो लड़कों के बीच फंसी एक कॉलेज स्टूडेंट का है.
इस रोमांटिक-कॉमेडी और ड्रामा फिल्म में आफिया सैयद ने 'सुहानी' नाम की लड़की का मुख्य किरदार निभाया है. फिल्म में उनका रोल दो लड़कों के बीच फंसी एक कॉलेज स्टूडेंट का है.
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वो मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला की भांजी हैं. वो साजिद नाडियाडवाला की बहन अफीफा नाडियाडवाला सैयद की बेटी हैं.
वो मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला की भांजी हैं. वो साजिद नाडियाडवाला की बहन अफीफा नाडियाडवाला सैयद की बेटी हैं.
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आफिया सैयद सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 14.5K फॉलोअर्स हैं.
आफिया सैयद सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 14.5K फॉलोअर्स हैं.
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अपनी पहली ही फिल्म के प्रमोशन्स, म्यूजिक लॉन्च और स्क्रीनिंग इवेंट्स के दौरान आफिया अपने शानदार फैशन सेंस और ग्रेसफुल लुक्स को लेकर सुर्खियों खूब सुर्खियां बटोरी.
अपनी पहली ही फिल्म के प्रमोशन्स, म्यूजिक लॉन्च और स्क्रीनिंग इवेंट्स के दौरान आफिया अपने शानदार फैशन सेंस और ग्रेसफुल लुक्स को लेकर सुर्खियों खूब सुर्खियां बटोरी.
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फिल्म की बात करें तो इसमें आफिया और वीर पहाड़िया के साथ अपारशक्ति खुराना भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं.
फिल्म की बात करें तो इसमें आफिया और वीर पहाड़िया के साथ अपारशक्ति खुराना भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं.
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ये फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व सिंह कार्की ने किया है.
ये फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व सिंह कार्की ने किया है.
Published at : 02 Oct 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Aafiya Syed

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