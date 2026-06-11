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'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च में लगा सितारों का मेला, दिशा पाटनी के ग्लैमर ने लूटी लाइमलाइट, अक्षरा सिंह भी आईं नजर
Welcome To The Jungle Trailer Launch: अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का आज ट्रेलर लॉन्च हुआ. इवेंट में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज समेत पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही.
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर खूब चर्चा में हैं. ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं, जो 2007 में आई 'वेलकम' और 2015 में आई 'वेलकम बैक' का सीक्वल हैं. आज ही फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसमें फिल्म की टीम और कास्ट मौजूद थे. इस ट्रेलर लॉन्च में सभी ने अपने प्रेजेंस और फैशन से खूब सुर्खियां बटोरी. फिल्म की बड़ी स्टारकास्ट और कॉमिक टाइमिंग ने सभी का दिल जीत लिया है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 03:49 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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