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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'वेलकम टू द जंगल' की स्टार कास्ट का दिखा स्वैग, अक्षय-दिशा पाटनी की केमिस्ट्री ने जीता दिल, देखिए फोटोज

'वेलकम टू द जंगल' की स्टार कास्ट का दिखा स्वैग, अक्षय-दिशा पाटनी की केमिस्ट्री ने जीता दिल, देखिए फोटोज

Welcome To The Jungle Cast Photo: हाल ही में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी और 'वेलकम टू द जंगल' की कास्ट को देखा गया, जिसमें उनका स्वैग और लुक सभी का ध्यान खींच रहा हैं. तो आइए उनकी फोटोज पर नजर डालते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Jun 2026 08:57 PM (IST)
Welcome To The Jungle Cast Photo: हाल ही में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी और 'वेलकम टू द जंगल' की कास्ट को देखा गया, जिसमें उनका स्वैग और लुक सभी का ध्यान खींच रहा हैं. तो आइए उनकी फोटोज पर नजर डालते हैं.

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और दिशा पाटनी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच हाल ही में फिल्म की टीम को साथ देखा गया, जिसमें अक्षय और दिशा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. साथ ही अरशद वारसी और सुनील शेट्टी का स्वैग देखने लायक है. देखिए तस्वीरें..

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फोटो में दिशा पाटनी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही हैं. ब्लैक और व्हाइट कलर के इस टॉप में वो और शानदार लग रही हैं.
फोटो में दिशा पाटनी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही हैं. ब्लैक और व्हाइट कलर के इस टॉप में वो और शानदार लग रही हैं.
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इसमें अक्षय और दिशा की केमिस्ट्री देखने लायक है. दोनों की हंसी और उनका लुक सभी का ध्यान खींच रही हैं.
इसमें अक्षय और दिशा की केमिस्ट्री देखने लायक है. दोनों की हंसी और उनका लुक सभी का ध्यान खींच रही हैं.
Published at : 20 Jun 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Suniel Shetty Disha Patani Welcome To The Jungle

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