फिनलैंड की खूबसूरती में खोईं वामिका गब्बी, देखें वेकेशन की अनसीन तस्वीरें

Wamiqa Gabbi Photos: वामिका गब्बी का लेटेस्ट फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का अंदाज देख सभी उनकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं. आप भी देखें एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोशूट

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Nov 2025 10:49 PM (IST)
Wamiqa Gabbi Photos: वामिका गब्बी का लेटेस्ट फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का अंदाज देख सभी उनकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं. आप भी देखें एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोशूट

वामिका गब्बी अक्सर ही अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. उनका लेटेस्ट पोस्ट यूजर्स का दिल जीत रहा है. फिनलैंड की खूबसूरती में एक्ट्रेस का ऐसा लुक सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.

वामिका गब्बी अपने सोशल मीडिया पर फैशन सेंस और स्टाइल को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. नेटीजेंस भी एक्ट्रेस की एक झलक देखने को बेताब रहते हैं.
वामिका गब्बी अपने सोशल मीडिया पर फैशन सेंस और स्टाइल को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. नेटीजेंस भी एक्ट्रेस की एक झलक देखने को बेताब रहते हैं.
एक बार फिर उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है. फिनलैंड में हसीना अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं और यूजर्स भी उनकी ब्यूटी देख अपना दिल संभाल नहीं पा रहे हैं. वामिका गब्बी का लेटेस्ट पोस्ट खूब पसंद किया जा रहा है.
एक बार फिर उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है. फिनलैंड में हसीना अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं और यूजर्स भी उनकी ब्यूटी देख अपना दिल संभाल नहीं पा रहे हैं. वामिका गब्बी का लेटेस्ट पोस्ट खूब पसंद किया जा रहा है.
अपने लेटेस्ट पोस्ट में एक्ट्रेस ने अलग–अलग पोज देते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. कमेंट बॉक्स में यूजर्स ने अपना जमकर प्यार दिखाया है और कमेंट्स की बरसात कर दी है. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.
अपने लेटेस्ट पोस्ट में एक्ट्रेस ने अलग–अलग पोज देते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. कमेंट बॉक्स में यूजर्स ने अपना जमकर प्यार दिखाया है और कमेंट्स की बरसात कर दी है. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.
वायरल पिक्चर्स में वामिका गब्बी का लुक कैजुअल ही देखा गया. ग्रे कलर के ओवरसाइज स्वेटशर्ट को उन्होंने लूज ट्राउजर के साथ पेयर किया है. चंकी नेकपीस के साथ उन्होंने अपना ये लुक पूरा किया.
वायरल पिक्चर्स में वामिका गब्बी का लुक कैजुअल ही देखा गया. ग्रे कलर के ओवरसाइज स्वेटशर्ट को उन्होंने लूज ट्राउजर के साथ पेयर किया है. चंकी नेकपीस के साथ उन्होंने अपना ये लुक पूरा किया.
लेटेस्ट तस्वीरों में एक्ट्रेस का मेकअप सटल ही देखा गया. स्मोकी आइ मेकअप और खुले बालों में हसीना काफी स्टाइलिश लग रही हैं.
लेटेस्ट तस्वीरों में एक्ट्रेस का मेकअप सटल ही देखा गया. स्मोकी आइ मेकअप और खुले बालों में हसीना काफी स्टाइलिश लग रही हैं.
आखिरी बार एक्ट्रेस को राजकुमार राव के साथ 'भूल चुक माफ' में देखा गया था. इस डार्क कॉमेडी फिल्म में एक्ट्रेस के किरदार को काफी सराहा गया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई.
आखिरी बार एक्ट्रेस को राजकुमार राव के साथ 'भूल चुक माफ' में देखा गया था. इस डार्क कॉमेडी फिल्म में एक्ट्रेस के किरदार को काफी सराहा गया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई.
लगातार वामिका गब्बी जबरदस्त फिल्मों के साथ ही अपने टैलेंट और खूबसूरती से लोगों के दिल में जगह बना रही हैं. अब उन्हें तमिल फिल्म 'जीनी' और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में देखा जाएगा.
लगातार वामिका गब्बी जबरदस्त फिल्मों के साथ ही अपने टैलेंट और खूबसूरती से लोगों के दिल में जगह बना रही हैं. अब उन्हें तमिल फिल्म 'जीनी' और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में देखा जाएगा.
Published at : 08 Nov 2025 10:49 PM (IST)
Wamiqa Gabbi Bhoot Bangla Bhool Chuk Maaf

