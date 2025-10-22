एक्सप्लोरर
विवेक ओबेरॉय ने आर माधवन संग मनाई दिवाली, फैंस बोले- ‘साथिया और अलाईपेयुथे एक साथ’
Saathiya Reunion: एक्टर विवेक ओबेरॉय ने आर.माधवन और उनकी फैमिली के साथ दिवाली का त्योहार मनाया है. इस मौके पर दोनों स्टार्स ट्रेडिशनल लुक में नजर आए और साथ मिलकर पूजा की.
दिवाली का त्योहार हर किसी के लिए खुशियां और साथ लेकर आता है. इस बार बॉलीवुड के दो पॉपुलर एक्टर विवेक ओबेरॉय और आर. माधवन ने अपनी फैमिलियों के साथ मिलकर इस त्योहार को खास अंदाज़ में मनाया. दोनों स्टार्स की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और फैंस ने उन्हें देखकर पुराने दिनों की याद ताजा कर दीं.
Published at : 22 Oct 2025 06:55 PM (IST)
बॉलीवुड
