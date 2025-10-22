विवेक ओबेरॉय ने आर माधवन संग मनाई दिवाली, फैंस बोले- ‘साथिया और अलाईपेयुथे एक साथ’

फैंस ने जब ये तस्वीरें देखीं तो सोशल मीडिया पर दिलचस्प रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा- 'साथिया और अलाईपेयुथे एक साथ.' दरअसल विवेक ओबेरॉय की फिल्म ‘साथिया’ (2002) आर. माधवन की तमिल फिल्म ‘अलाईपेयुथे’ (2000) की हिंदी रीमेक थी. दोनों फिल्में रोमांटिक क्लासिक मानी जाती हैं, और अब सालों बाद दोनों ही स्टार्स को एक साथ दिवाली मनाते देखना फैंस के लिए पुरानी यादें ताजा कर गया.