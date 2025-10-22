हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विवेक ओबेरॉय ने आर माधवन संग मनाई दिवाली, फैंस बोले- 'साथिया और अलाईपेयुथे एक साथ'

विवेक ओबेरॉय ने आर माधवन संग मनाई दिवाली, फैंस बोले- 'साथिया और अलाईपेयुथे एक साथ'

Saathiya Reunion: एक्टर विवेक ओबेरॉय ने आर.माधवन और उनकी फैमिली के साथ दिवाली का त्योहार मनाया है. इस मौके पर दोनों स्टार्स ट्रेडिशनल लुक में नजर आए और साथ मिलकर पूजा की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Saathiya Reunion: एक्टर विवेक ओबेरॉय ने आर.माधवन और उनकी फैमिली के साथ दिवाली का त्योहार मनाया है. इस मौके पर दोनों स्टार्स ट्रेडिशनल लुक में नजर आए और साथ मिलकर पूजा की.

दिवाली का त्योहार हर किसी के लिए खुशियां और साथ लेकर आता है. इस बार बॉलीवुड के दो पॉपुलर एक्टर विवेक ओबेरॉय और आर. माधवन ने अपनी फैमिलियों के साथ मिलकर इस त्योहार को खास अंदाज़ में मनाया. दोनों स्टार्स की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और फैंस ने उन्हें देखकर पुराने दिनों की याद ताजा कर दीं.

दिवाली के मौके पर विवेक ओबेरॉय ने अपने घर पर पूजा और सेलिब्रेशन रखा, जिसमें उनके करीबी दोस्त आर. माधवन अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए. दोनों फैमिलियों की ये मुलाकात सोशल मीडिया पर काफी चर्चा मे हैं.
दिवाली के मौके पर विवेक ओबेरॉय ने अपने घर पर पूजा और सेलिब्रेशन रखा, जिसमें उनके करीबी दोस्त आर. माधवन अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए. दोनों फैमिलियों की ये मुलाकात सोशल मीडिया पर काफी चर्चा मे हैं.
विवेक ओबेरॉय ने ट्रेडिशनल ग्रीन कलर का कुर्ता-पायजामा पहना हुआ है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर का खूबसूरत वर्क नजर आ रहा है. इसके साथ उन्होंने सफेद दुपट्टा कैरी किया है जो उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है. विवेक का ये ट्रेडिशनल अवतार फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.
विवेक ओबेरॉय ने ट्रेडिशनल ग्रीन कलर का कुर्ता-पायजामा पहना हुआ है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर का खूबसूरत वर्क नजर आ रहा है. इसके साथ उन्होंने सफेद दुपट्टा कैरी किया है जो उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है. विवेक का ये ट्रेडिशनल अवतार फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.
वहीं उनकी पत्नी प्रियंका अल्वा ओबेरॉय ग्रीन रंग की साड़ी में बेहद एलिगेंट दिख रही हैं. उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी, खुले बाल और सिंपल मेकअप के साथ अपने ट्रेडिशनल अंदाज को पूरा किया.
वहीं उनकी पत्नी प्रियंका अल्वा ओबेरॉय ग्रीन रंग की साड़ी में बेहद एलिगेंट दिख रही हैं. उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी, खुले बाल और सिंपल मेकअप के साथ अपने ट्रेडिशनल अंदाज को पूरा किया.
आर. माधवन ने डार्क ब्लू कलर का ट्रेडिशनल कुर्ता-पायजामा पहना, जिस पर हल्का गोल्डन काम था. उन्होंने अपने क्लासिक अंदाज में पूजा की.
आर. माधवन ने डार्क ब्लू कलर का ट्रेडिशनल कुर्ता-पायजामा पहना, जिस पर हल्का गोल्डन काम था. उन्होंने अपने क्लासिक अंदाज में पूजा की.
माधवन की पत्नी सरिता बिरजे ब्लैक एंड व्हाइट रंग के लहंगे में नजर आईं. उनका लुक सिंपल लेकिन बेहद ग्रेसफुल था. उन्होंने मीनिमल ज्वेलरी और बिंदी के साथ अपने इंडियन लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लीट किया. विवेक और प्रियंका की तरह माधवन और सरिता ने भी इस मौके पर एथनिक वाइब को खूबसूरती से कैरी किया.
माधवन की पत्नी सरिता बिरजे ब्लैक एंड व्हाइट रंग के लहंगे में नजर आईं. उनका लुक सिंपल लेकिन बेहद ग्रेसफुल था. उन्होंने मीनिमल ज्वेलरी और बिंदी के साथ अपने इंडियन लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लीट किया. विवेक और प्रियंका की तरह माधवन और सरिता ने भी इस मौके पर एथनिक वाइब को खूबसूरती से कैरी किया.
पूरे सेलिब्रेशन के दौरान दोनों कपल्स ने पूजा की, हंसी-मजाक किया और फोटो क्लिक करवाते नजर आए. तस्वीरों में गणेश जी की सजी-धजी मूर्ति और दीयों की रोशनी माहौल को और भी सुंदर बना रही थी.
पूरे सेलिब्रेशन के दौरान दोनों कपल्स ने पूजा की, हंसी-मजाक किया और फोटो क्लिक करवाते नजर आए. तस्वीरों में गणेश जी की सजी-धजी मूर्ति और दीयों की रोशनी माहौल को और भी सुंदर बना रही थी.
फैंस ने जब ये तस्वीरें देखीं तो सोशल मीडिया पर दिलचस्प रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा- 'साथिया और अलाईपेयुथे एक साथ.' दरअसल विवेक ओबेरॉय की फिल्म ‘साथिया’ (2002) आर. माधवन की तमिल फिल्म ‘अलाईपेयुथे’ (2000) की हिंदी रीमेक थी. दोनों फिल्में रोमांटिक क्लासिक मानी जाती हैं, और अब सालों बाद दोनों ही स्टार्स को एक साथ दिवाली मनाते देखना फैंस के लिए पुरानी यादें ताजा कर गया.
फैंस ने जब ये तस्वीरें देखीं तो सोशल मीडिया पर दिलचस्प रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा- 'साथिया और अलाईपेयुथे एक साथ.' दरअसल विवेक ओबेरॉय की फिल्म ‘साथिया’ (2002) आर. माधवन की तमिल फिल्म ‘अलाईपेयुथे’ (2000) की हिंदी रीमेक थी. दोनों फिल्में रोमांटिक क्लासिक मानी जाती हैं, और अब सालों बाद दोनों ही स्टार्स को एक साथ दिवाली मनाते देखना फैंस के लिए पुरानी यादें ताजा कर गया.
Published at : 22 Oct 2025 06:55 PM (IST)
