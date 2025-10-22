हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विराट कोहली की भाभी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देवरानी अनुष्का को देती हैं टक्कर

विराट कोहली की भाभी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देवरानी अनुष्का को देती हैं टक्कर

Virat Kholi Siter In Law 10 Photos: क्रिकेट स्टार विराट कोहली की भाभी अपने स्टाइल और खूबसूरती से सबका ध्यान खींचती हैं. उनकी तस्वीरें दिखाती हैं कि खूबसूरती में वो अनुष्का शर्मा को भी टक्कर देती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 06:06 PM (IST)
Virat Kholi Siter In Law 10 Photos: क्रिकेट स्टार विराट कोहली की भाभी अपने स्टाइल और खूबसूरती से सबका ध्यान खींचती हैं. उनकी तस्वीरें दिखाती हैं कि खूबसूरती में वो अनुष्का शर्मा को भी टक्कर देती हैं.

क्रिकेट स्टार विराट कोहली की भाभी अपने अपने स्टाइलिश लुक्स को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. अपनी खूबसूरती और सादगी से वो सबका दिल जीत लेती हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
विराट कोहली की भाभी का नाम चेतना कोहली है.
विराट कोहली की भाभी का नाम चेतना कोहली है.
2/10
विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली ने 2017 में चेतना कोहली से शादी की थी.
विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली ने 2017 में चेतना कोहली से शादी की थी.
3/10
विकास कोहली और चेतना कोहली का एक बेटा भी हैं, जिसका नाम आरव है.
विकास कोहली और चेतना कोहली का एक बेटा भी हैं, जिसका नाम आरव है.
4/10
बता दे कि विकास और चेतना दोनों हो ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहते हैं.
बता दे कि विकास और चेतना दोनों हो ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहते हैं.
5/10
लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती है.
लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती है.
6/10
वहीं चेतना की खूबसूरती की बात करें तो इस मामले में वो अपनी देवरानी अनुष्का शर्मा को टक्कर देती हैं.
वहीं चेतना की खूबसूरती की बात करें तो इस मामले में वो अपनी देवरानी अनुष्का शर्मा को टक्कर देती हैं.
7/10
हर तस्वीर में उनकी खूबसूरती और सादगी साफ झलकती है.
हर तस्वीर में उनकी खूबसूरती और सादगी साफ झलकती है.
8/10
इस तस्वीर में चेतना बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उन्होंने ब्ल्यू कलर की ड्रेस पहनी है जो कि काफी स्टाइलिश लग रही है.
इस तस्वीर में चेतना बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उन्होंने ब्ल्यू कलर की ड्रेस पहनी है जो कि काफी स्टाइलिश लग रही है.
9/10
इस तस्वीर में चेतना काफी मॉडर्न लग रही हैं. उन्होंने गॉगल्स लगा कर अपने लुक को और भी कूल बनाया.
इस तस्वीर में चेतना काफी मॉडर्न लग रही हैं. उन्होंने गॉगल्स लगा कर अपने लुक को और भी कूल बनाया.
10/10
इस व्हाइट आउटफिट में चेतना कमाल की दिख रही हैं. उनका ये अंदाज एकदम यूनिक है.
इस व्हाइट आउटफिट में चेतना कमाल की दिख रही हैं. उनका ये अंदाज एकदम यूनिक है.
Published at : 22 Oct 2025 06:06 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Chetna Kohli VIRAT KOHLI

Photo Gallery

View More
