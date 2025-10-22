एक्सप्लोरर
विराट कोहली की भाभी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देवरानी अनुष्का को देती हैं टक्कर
Virat Kholi Siter In Law 10 Photos: क्रिकेट स्टार विराट कोहली की भाभी अपने स्टाइल और खूबसूरती से सबका ध्यान खींचती हैं. उनकी तस्वीरें दिखाती हैं कि खूबसूरती में वो अनुष्का शर्मा को भी टक्कर देती हैं.
क्रिकेट स्टार विराट कोहली की भाभी अपने अपने स्टाइलिश लुक्स को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. अपनी खूबसूरती और सादगी से वो सबका दिल जीत लेती हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 22 Oct 2025 06:06 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
विराट कोहली की भाभी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देवरानी अनुष्का को देती हैं टक्कर
बॉलीवुड
7 Photos
अफ्रीकन मार्बल और मिनी बार से सजा है नील नितिन मुकेश का आलीशान घर, देखें इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
82 की उम्र में भी बेटी काजोल को टक्कर देती हैं मां तनुजा, साड़ी में जीत लेती हैं दिल
बॉलीवुड
8 Photos
मुस्लिम शख्स संग शादी कर एक्ट्रेस ने छोड़ा करियर, फिर लैला लेकर आई जिंदगी में खुशियां
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion