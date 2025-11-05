एक्सप्लोरर
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का प्रेमानंद महाराज से क्या है कनेक्शन, जानें कहां हुई थी पहली मुलाकात
Virat Kohli-Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात हमेशा चर्चा में रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कहां और कैसे हुई थी पहली मुलाकात.
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दिनों सिर्फ अपने काम ही नहीं बल्कि धार्मिक सोच को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं. दोनों कई बार प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे हैं. आइए जानते है कि आखिर क्या थी दोनों की प्रेमानंद जी से मिलने की वजह.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Nov 2025 06:44 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का प्रेमानंद महाराज से क्या है कनेक्शन, जानें कहां हुई थी पहली मुलाकात
बॉलीवुड
7 Photos
44 की उम्र में भी नहीं घटा सनी लियोनी का ग्लैमर, स्विमसूट पहन बढ़ाई फैंस की धड़कनें
बॉलीवुड
7 Photos
45 करोड़ के आलीशान बंगले में रहती है ये हसीना, एक विज्ञापन के लिए लाखों में करती हैं चार्ज
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में बेहद खूबसूरत थी सलमान खान की ये हीरोइन, 10 फोटोज में देखें स्टाइलिश लुक्स
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थी बॉलीवुड की दामिनी, 10 फोटोज मै देखें उनकी खूबसूरती
बॉलीवुड
10 Photos
एक्टिंग के साथ-साथ पढ़ाई में भी आगे हैं एक्टर इमरान हाशमी, जानें एजुकेशन बैकग्राउंड
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का प्रेमानंद महाराज से क्या है कनेक्शन, जानें कहां हुई थी पहली मुलाकात
बॉलीवुड
7 Photos
44 की उम्र में भी नहीं घटा सनी लियोनी का ग्लैमर, स्विमसूट पहन बढ़ाई फैंस की धड़कनें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion