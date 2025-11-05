हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का प्रेमानंद महाराज से क्या है कनेक्शन, जानें कहां हुई थी पहली मुलाकात

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का प्रेमानंद महाराज से क्या है कनेक्शन, जानें कहां हुई थी पहली मुलाकात

Virat Kohli-Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात हमेशा चर्चा में रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कहां और कैसे हुई थी पहली मुलाकात.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 06:44 PM (IST)
Virat Kohli-Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात हमेशा चर्चा में रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कहां और कैसे हुई थी पहली मुलाकात.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दिनों सिर्फ अपने काम ही नहीं बल्कि धार्मिक सोच को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं. दोनों कई बार प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे हैं. आइए जानते है कि आखिर क्या थी दोनों की प्रेमानंद जी से मिलने की वजह.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लवेबल कपल्स में से एक हैं. इस जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिलता हैं.
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लवेबल कपल्स में से एक हैं. इस जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिलता हैं.
बता दे, विराट कोहली शादी से पहले भगवान में कम आस्था रखते थे. लेकिन अनुष्का से शादी के बाद वे बदल गए.
बता दे, विराट कोहली शादी से पहले भगवान में कम आस्था रखते थे. लेकिन अनुष्का से शादी के बाद वे बदल गए.
अब ये कपल धार्मिक और आस्था से जुड़ी चीजों की ओर बढ़ रहा है. विराट और अनुष्का कई बार प्रेमानंद जी मिलने वृंदावन जा चुके हैं. दोनों उन्हें अपना गुरु मानते है.
अब ये कपल धार्मिक और आस्था से जुड़ी चीजों की ओर बढ़ रहा है. विराट और अनुष्का कई बार प्रेमानंद जी मिलने वृंदावन जा चुके हैं. दोनों उन्हें अपना गुरु मानते है.
विराट अपनी खराब फॉर्म के चलते साल 2023 में अनुष्का शर्मा और अपनी बेटी वामिका के साथ पहली बार प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन गए थे. इस दौरान विराट ने प्रेमानंद से आशीर्वाद लिया.
विराट अपनी खराब फॉर्म के चलते साल 2023 में अनुष्का शर्मा और अपनी बेटी वामिका के साथ पहली बार प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन गए थे. इस दौरान विराट ने प्रेमानंद से आशीर्वाद लिया.
वहीं विराट और अनुष्का दूसरी बार साल 11 जनवरी 2025 में अनुष्का और अपने बच्चे वामिका और अकाय के साथ प्रेमानंद महारा से मिलने पहुंचे थे.
वहीं विराट और अनुष्का दूसरी बार साल 11 जनवरी 2025 में अनुष्का और अपने बच्चे वामिका और अकाय के साथ प्रेमानंद महारा से मिलने पहुंचे थे.
इसी दौरान अनुष्का ने प्रेमानंद जी से बहुत ही खास चीज मांगी थी दरअसल उन्होंने कहा था की आप मुझे प्रेम भक्ति दे दो.
इसी दौरान अनुष्का ने प्रेमानंद जी से बहुत ही खास चीज मांगी थी दरअसल उन्होंने कहा था की आप मुझे प्रेम भक्ति दे दो.
13 मई 2025 को, विराट और अनुष्का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के एक दिन बाद वृंदावन स्थित आश्रम में प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया.
13 मई 2025 को, विराट और अनुष्का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के एक दिन बाद वृंदावन स्थित आश्रम में प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया.
Published at : 05 Nov 2025 06:44 PM (IST)
Anushka Sharma VIRAT KOHLI Premanand Govind Sharan

