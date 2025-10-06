एक्सप्लोरर
दो एक्ट्रेस संग इंटीमेट सीन करते हुए बहक गए थे विनोद खन्ना, बेडरूम सीक्वेंस के बाद ऐसी हो गई थी हीरोइन की हालत
एक्टर विनोद खन्ना की 6 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी है. विनोद खन्ना ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. उनकी एक्टिंग को फैंस काफी पसंद करते थे.
हालांकि, विनोद खन्ना फिल्मों में अपने इंटीमेट सीन को लेकर काफी खबरों में रहे. डिंपल कपाड़िया और माधुरी दीक्षित के साथ के उनके इंटीमेट सीन काफी खबरों में रहे हैं.
Published at : 06 Oct 2025 12:19 AM (IST)
