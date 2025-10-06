हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदो एक्ट्रेस संग इंटीमेट सीन करते हुए बहक गए थे विनोद खन्ना, बेडरूम सीक्वेंस के बाद ऐसी हो गई थी हीरोइन की हालत

दो एक्ट्रेस संग इंटीमेट सीन करते हुए बहक गए थे विनोद खन्ना, बेडरूम सीक्वेंस के बाद ऐसी हो गई थी हीरोइन की हालत

एक्टर विनोद खन्ना की 6 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी है. विनोद खन्ना ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. उनकी एक्टिंग को फैंस काफी पसंद करते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 12:19 PM (IST)
एक्टर विनोद खन्ना की 6 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी है. विनोद खन्ना ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. उनकी एक्टिंग को फैंस काफी पसंद करते थे.

हालांकि, विनोद खन्ना फिल्मों में अपने इंटीमेट सीन को लेकर काफी खबरों में रहे. डिंपल कपाड़िया और माधुरी दीक्षित के साथ के उनके इंटीमेट सीन काफी खबरों में रहे हैं.

1/8
विनोद खन्ना फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित के साथ दिखे थे. इस फिल्म में दोनों का एक इंटीमेट सीन था.
विनोद खन्ना फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित के साथ दिखे थे. इस फिल्म में दोनों का एक इंटीमेट सीन था.
2/8
माधुरी और विनोद के इंटीमेट सीन ने बवाल मचा दिया था. विनोद और माधुरी के बीच में 21 साल का एज गैप था.
माधुरी और विनोद के इंटीमेट सीन ने बवाल मचा दिया था. विनोद और माधुरी के बीच में 21 साल का एज गैप था.
3/8
खबरों के मुताबिक, फिल्म में इंटीमेट सीन के दौरान विनोद अपना आपा खो बैठे थे. वो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी माधुरी को जबरन किस किए जा रहे थे. खबरें थीं कि विनोद ने माधुरी के होंठ भी काट लि थे.
खबरों के मुताबिक, फिल्म में इंटीमेट सीन के दौरान विनोद अपना आपा खो बैठे थे. वो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी माधुरी को जबरन किस किए जा रहे थे. खबरें थीं कि विनोद ने माधुरी के होंठ भी काट लि थे.
4/8
जब विनोद खन्ना ने इंडस्ट्री में कमबैक किया तो फिल्म प्रेम धर्म में वो डिंपल कपाड़िया के अपोजिट रोल में नजर आए थे.
जब विनोद खन्ना ने इंडस्ट्री में कमबैक किया तो फिल्म प्रेम धर्म में वो डिंपल कपाड़िया के अपोजिट रोल में नजर आए थे.
5/8
इस फिल्म में विनोद और डिंपल को गले लगाना था और किस करना था. बॉलीवुड शादीज के मुताबिक, महेश भट्ट ने जब सीन शूट करना शुरू किया तो विनोद डिंपल को किस करने लगे और गले लगाने लगे. महेश ने जब कट बोला तो विनोद ने महेश की आवाज नहीं सुनी और किस करते रहे.
इस फिल्म में विनोद और डिंपल को गले लगाना था और किस करना था. बॉलीवुड शादीज के मुताबिक, महेश भट्ट ने जब सीन शूट करना शुरू किया तो विनोद डिंपल को किस करने लगे और गले लगाने लगे. महेश ने जब कट बोला तो विनोद ने महेश की आवाज नहीं सुनी और किस करते रहे.
6/8
महेश भट्ट की टीम को जाकर उन्हें रोकना पड़ा था. विनोद की इस हरकत के बाद डिंपल डर गई थीं. वो शॉक्ड हो गई थीं.
महेश भट्ट की टीम को जाकर उन्हें रोकना पड़ा था. विनोद की इस हरकत के बाद डिंपल डर गई थीं. वो शॉक्ड हो गई थीं.
7/8
बता दें कि विनोद ने 1968 में फिल्म 'मन का मीत' से डेब्यू किया था. इस फिल्म के बाद वो मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, अचानक, अमर अकबर एंथोनी, कुर्बानी जैसी फिल्में की हैं.
बता दें कि विनोद ने 1968 में फिल्म 'मन का मीत' से डेब्यू किया था. इस फिल्म के बाद वो मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, अचानक, अमर अकबर एंथोनी, कुर्बानी जैसी फिल्में की हैं.
8/8
विनोद जब करियर के पीक पर थे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी और आध्यात्मिक जर्नी शुरू की थी. वो आध्यात्मिक गुरु ओशो के फॉलोअर बन गए थे. इसके पांच साल बाद वो वापस लौटे थे.
विनोद जब करियर के पीक पर थे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी और आध्यात्मिक जर्नी शुरू की थी. वो आध्यात्मिक गुरु ओशो के फॉलोअर बन गए थे. इसके पांच साल बाद वो वापस लौटे थे.
Published at : 06 Oct 2025 12:19 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Dimple Kapadia Vinod Khanna

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख
'दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख
'दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
बॉलीवुड
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, नेटवर्थ जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
शिक्षा
GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ट्रेंडिंग
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Cheapest Phones In Delhi: दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget