दो एक्ट्रेस संग इंटीमेट सीन करते हुए बहक गए थे विनोद खन्ना, बेडरूम सीक्वेंस के बाद ऐसी हो गई थी हीरोइन की हालत

इस फिल्म में विनोद और डिंपल को गले लगाना था और किस करना था. बॉलीवुड शादीज के मुताबिक, महेश भट्ट ने जब सीन शूट करना शुरू किया तो विनोद डिंपल को किस करने लगे और गले लगाने लगे. महेश ने जब कट बोला तो विनोद ने महेश की आवाज नहीं सुनी और किस करते रहे.