डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने खुलासा कर बताया कि विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया ने कहानी पर भरोसा और फिल्ममेकर के प्रति सम्मान के कारण बिना कोई फीस चार्ज किए इस फिल्म में काम किया है.