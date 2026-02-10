एक्सप्लोरर
'ओ रोमियो' के लिए विक्रांत-तमन्ना ने नहीं लिया एक भी रुपया, विशाल भारद्वाज ने बताई 'हामी' की वजह
विशाल भारद्वाज की मोस्टअवेटेड फिल्म 'ओ'रोमियो' के रिलीज होने में कुछ ही दिन बाकी है और लोगों में इस फिल्म को लेकर क्रेज साफ देखने को मिल रहा है. इन एक्टर्स ने इस फिल्म में एक्टिंग की कोई फीस नहीं लिए.
विशाल भारद्वाज की मोस्टअवेटेड फिल्म 'ओ'रोमियो' रिलीज होने सिर्फ कुछ ही दिन बचे है, ये फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है. फैंस इस फिल्म को लेकर काफी इक्साइटड नजर आ रहे है वहीं विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया ने फिल्म में काम बिन फीस लिए किया है.
Published at : 10 Feb 2026 02:04 PM (IST)
Tags :SHAHID KAPOOR O Romeo
