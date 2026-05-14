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विजय-संगीता सोरनलिंगम से लेकर मौनी-सूरज तक, रिश्तों को लेकर इन सेलेब्स ने बटोरी खूब चर्चा
बीते कुछ समय से कई सेलेब्स अपने रिश्तों और तलाक की खबरों को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं. शादी के कुछ साल बाद अलग होने और रिश्ते में दरार की खबरें सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं.
बीते कुछ साल बॉलीवुड कलाकारों के जीवन में रिश्तों को लेकर सही नहीं चल रहा है. एक्ट्रेस मौनी रॉय और सूरज नांबियार अलग हो गए हैं. दरअसल, साल 2022 में दोनों ने शादी की थी. अब दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अब तक किन-किन सेलेब्स के रिश्तों की खबरों ने चर्चा बटोरी है.
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Published at : 14 May 2026 08:09 PM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion