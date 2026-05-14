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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडविजय-संगीता सोरनलिंगम से लेकर मौनी-सूरज तक, रिश्तों को लेकर इन सेलेब्स ने बटोरी खूब चर्चा

विजय-संगीता सोरनलिंगम से लेकर मौनी-सूरज तक, रिश्तों को लेकर इन सेलेब्स ने बटोरी खूब चर्चा

बीते कुछ समय से कई सेलेब्स अपने रिश्तों और तलाक की खबरों को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं. शादी के कुछ साल बाद अलग होने और रिश्ते में दरार की खबरें सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 May 2026 08:09 PM (IST)
बीते कुछ समय से कई सेलेब्स अपने रिश्तों और तलाक की खबरों को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं. शादी के कुछ साल बाद अलग होने और रिश्ते में दरार की खबरें सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं.

बीते कुछ साल बॉलीवुड कलाकारों के जीवन में रिश्तों को लेकर सही नहीं चल रहा है. एक्ट्रेस मौनी रॉय और सूरज नांबियार अलग हो गए हैं. दरअसल, साल 2022 में दोनों ने शादी की थी. अब दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अब तक किन-किन सेलेब्स के रिश्तों की खबरों ने चर्चा बटोरी है.

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मौनी रॉय और सूरज नांबियार - इन दिनों अभिनेत्री मौनी रॉय अपने सेपरेशन को लेकर चर्चाओं में हैं. दरअसल, मौनी रॉय और पति सूरज नांबियार अलग हो गए हैं. साल 2022 में दोनों की शादी हुई थी. लेकिन अब दोनों अलग हो गए हैं. दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनफोलो भी कर दिया है.
मौनी रॉय और सूरज नांबियार - इन दिनों अभिनेत्री मौनी रॉय अपने सेपरेशन को लेकर चर्चाओं में हैं. दरअसल, मौनी रॉय और पति सूरज नांबियार अलग हो गए हैं. साल 2022 में दोनों की शादी हुई थी. लेकिन अब दोनों अलग हो गए हैं. दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनफोलो भी कर दिया है.
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हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया - एचटी सिटी के मुताबिक, बीते साल एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था. इस साल मार्च 2026 में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया. दोनों ने कानूनी तौर पर तलाक भी ले लिया. मिली जानकारी के अनुसार, साल 2024 से अलग-अलग रह रहे थे. साल 2022 में दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई थी.
हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया - एचटी सिटी के मुताबिक, बीते साल एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था. इस साल मार्च 2026 में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया. दोनों ने कानूनी तौर पर तलाक भी ले लिया. मिली जानकारी के अनुसार, साल 2024 से अलग-अलग रह रहे थे. साल 2022 में दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई थी.
Published at : 14 May 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Vijay Suraj Nambiar Mouni Roy Sangeeta Sornalingam

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