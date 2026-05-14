विजय-संगीता सोरनलिंगम से लेकर मौनी-सूरज तक, रिश्तों को लेकर इन सेलेब्स ने बटोरी खूब चर्चा

हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया - एचटी सिटी के मुताबिक, बीते साल एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था. इस साल मार्च 2026 में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया. दोनों ने कानूनी तौर पर तलाक भी ले लिया. मिली जानकारी के अनुसार, साल 2024 से अलग-अलग रह रहे थे. साल 2022 में दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई थी.