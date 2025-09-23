नवरात्रि के लिए बेस्ट हैं विद्या बालन के ये साड़ी लुक, आप भी कीजिएगा ट्राई

विद्या बालन का फैशन सेंस हमेशा से ही ट्रेंड सेट करता आया है. खासकर जब बात ट्रेडिशनल लुक्स की हो तो उनकी सादगी और एलीगेंस हर किसी का दिल जीत लेती है. नवरात्रि के मौके पर अगर आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं तो विद्या बालन के ये खूबसूरत साड़ी लुक्स आपके लिए बेस्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं. आइए देखतें हैं खूबसूरत तस्वीरें.