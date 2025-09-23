हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नवरात्रि के लिए बेस्ट हैं विद्या बालन के ये साड़ी लुक, आप भी कीजिएगा ट्राई

नवरात्रि के लिए बेस्ट हैं विद्या बालन के ये साड़ी लुक, आप भी कीजिएगा ट्राई

Vidya Balan Saari Inspiration: अगर आप भी नवरात्रि के मौके पर साड़ी पहनना चाह रही हैं, तो विद्या बालन के ये खूबसूरत साड़ी लुक्स आपके लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 09:29 AM (IST)
Vidya Balan Saari Inspiration: अगर आप भी नवरात्रि के मौके पर साड़ी पहनना चाह रही हैं, तो विद्या बालन के ये खूबसूरत साड़ी लुक्स आपके लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

नवरात्रि पर ट्रेडिशनल लुक अपनाने की सोच रहे हैं तो विद्या बालन के साड़ी स्टाइल आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं. विद्या अपने एलीगेंट और ग्रेसफुल अंदाज के लिए जानी जाती हैं और उनकी हर साड़ी लुक फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट फिट बैठता है.चाहे सिल्क साड़ी हो, कॉटन हो या फिर बनारसी, विद्या का स्टाइल हर मौके को खास बना देता है. आप भी इस नवरात्रि विद्या बालन के ये साड़ी लुक्स ट्राई करके अपने ट्रेडिशनल अंदाज में चार चांद लगा सकती हैं.

विद्या बालन का फैशन सेंस हमेशा से ही ट्रेंड सेट करता आया है. खासकर जब बात ट्रेडिशनल लुक्स की हो तो उनकी सादगी और एलीगेंस हर किसी का दिल जीत लेती है. नवरात्रि के मौके पर अगर आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं तो विद्या बालन के ये खूबसूरत साड़ी लुक्स आपके लिए बेस्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं. आइए देखतें हैं खूबसूरत तस्वीरें.
विद्या बालन का फैशन सेंस हमेशा से ही ट्रेंड सेट करता आया है. खासकर जब बात ट्रेडिशनल लुक्स की हो तो उनकी सादगी और एलीगेंस हर किसी का दिल जीत लेती है. नवरात्रि के मौके पर अगर आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं तो विद्या बालन के ये खूबसूरत साड़ी लुक्स आपके लिए बेस्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं. आइए देखतें हैं खूबसूरत तस्वीरें.
इस तस्वीर में विद्या बालन लाल रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहने बैठी नजर आ रही हैं. सिंपल मेकअप और गोल्डन झुमकों के साथ उनका ट्रेडिशनल लुक बेहद एलीगेंट लग रहा है.
इस तस्वीर में विद्या बालन लाल रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहने बैठी नजर आ रही हैं. सिंपल मेकअप और गोल्डन झुमकों के साथ उनका ट्रेडिशनल लुक बेहद एलीगेंट लग रहा है.
इस तस्वीर में विद्या बालन रेड और गोल्डन बॉर्डर वाली सिल्क साड़ी में पोज देती नजर आ रही हैं.गोल्ड ज्वेलरी, सिंपल मेकअप और बिंदी उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बना रहे हैं.
इस तस्वीर में विद्या बालन रेड और गोल्डन बॉर्डर वाली सिल्क साड़ी में पोज देती नजर आ रही हैं.गोल्ड ज्वेलरी, सिंपल मेकअप और बिंदी उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बना रहे हैं.
इस तस्वीर में विद्या बालन ग्रीन ब्लाउज और गहरे रंग की ट्रेडिशनल साड़ी में मुस्कुराते हुए पोज दे रही हैं. जूड़े में गजरा और गोल्डन ज्वेलरी उनके लुक को और क्लासिक बना रहे हैं.
इस तस्वीर में विद्या बालन ग्रीन ब्लाउज और गहरे रंग की ट्रेडिशनल साड़ी में मुस्कुराते हुए पोज दे रही हैं. जूड़े में गजरा और गोल्डन ज्वेलरी उनके लुक को और क्लासिक बना रहे हैं.
इस तस्वीर में विद्या बालन लाइट पिंक साड़ी पहनकर मुस्कुरा रही हैं. उनका सिंपल और एलीगेंट लुक बहुत खूबसूरत और रिलैक्स्ड लग रहा है.
इस तस्वीर में विद्या बालन लाइट पिंक साड़ी पहनकर मुस्कुरा रही हैं. उनका सिंपल और एलीगेंट लुक बहुत खूबसूरत और रिलैक्स्ड लग रहा है.
इस तस्वीर में विद्या बालन प्रिंटेड साड़ी और रेड ब्लाउज में बेहद ग्रेसफुल लग रही हैं.उन्होंने अपने लुक को बड़े ईयररिंग्स और ग्रीन नेकलेस से कंप्लीट किया है.
इस तस्वीर में विद्या बालन प्रिंटेड साड़ी और रेड ब्लाउज में बेहद ग्रेसफुल लग रही हैं.उन्होंने अपने लुक को बड़े ईयररिंग्स और ग्रीन नेकलेस से कंप्लीट किया है.
इस तस्वीर में विद्या बालन फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी और रेड ब्लाउज में बेहद प्यारी लग रही हैं. हाथों में नीले फूल और मुस्कान उनके लुक को और भी खास बना रही है.
इस तस्वीर में विद्या बालन फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी और रेड ब्लाउज में बेहद प्यारी लग रही हैं. हाथों में नीले फूल और मुस्कान उनके लुक को और भी खास बना रही है.
इस तस्वीर में विद्या बालन सफेद और हरे बॉर्डर वाली साड़ी में बेहद ग्रेसफुल लग रही हैं.पीले ब्लाउज और साड़ी पर बना आर्टवर्क उनके लुक को और अट्रेटिव बना रहा है.
इस तस्वीर में विद्या बालन सफेद और हरे बॉर्डर वाली साड़ी में बेहद ग्रेसफुल लग रही हैं.पीले ब्लाउज और साड़ी पर बना आर्टवर्क उनके लुक को और अट्रेटिव बना रहा है.
इस तस्वीर में विद्या बालन डार्क ग्रीन रंग की साड़ी में बेहद एलिगेंट लग रही हैं. ब्लू बॉर्डर और बड़े झुमके उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रहे हैं. जिसे नवरात्रि या किसी भी खास मौके पर आसानी से ट्राई किया जा सकता है.
इस तस्वीर में विद्या बालन डार्क ग्रीन रंग की साड़ी में बेहद एलिगेंट लग रही हैं. ब्लू बॉर्डर और बड़े झुमके उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रहे हैं. जिसे नवरात्रि या किसी भी खास मौके पर आसानी से ट्राई किया जा सकता है.
Published at : 23 Sep 2025 09:29 AM (IST)
