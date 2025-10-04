हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमूंछों में दिखा विक्की कौशल का स्वैग, येलो शर्ट में गॉगल्स लगाकर लगे एकदम हैंडसम

मूंछों में दिखा विक्की कौशल का स्वैग, येलो शर्ट में गॉगल्स लगाकर लगे एकदम हैंडसम

Vicky Kaushal Photos: बॉलीवुड के हैंडसम हंक विक्की कौशल अपने नए लुक को लेकर खूब चर्चा में हैं. उनका नया मूछों वाला लुक फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Vicky Kaushal Photos: बॉलीवुड के हैंडसम हंक विक्की कौशल अपने नए लुक को लेकर खूब चर्चा में हैं. उनका नया मूछों वाला लुक फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है.

विक्की कौशल अपने लुक की वजह से छाए रहते हैं. वो अपने लुक से एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटते हैं. इस बार उनका नया लुक मूंछों में है.

विक्की कौशल इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं.
विक्की कौशल इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं.
विक्की कौशल जल्द ही पापा बनने वाले हैं. हाल ही में कैटरीना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है.
विक्की कौशल जल्द ही पापा बनने वाले हैं. हाल ही में कैटरीना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है.
अब विक्की कैटरीना का ध्यान रख रहे हैं और साथ में काम मैनेज कर रहे हैं.
अब विक्की कैटरीना का ध्यान रख रहे हैं और साथ में काम मैनेज कर रहे हैं.
विक्की का नया लुक वायरल हो रहा है. उन्होंने एक बार फिर मूंछें रख ली हैं.
विक्की का नया लुक वायरल हो रहा है. उन्होंने एक बार फिर मूंछें रख ली हैं.
विक्की येलो शर्ट के साथ ब्लैक पैंट में नजर आए. उन्होंने अपना लुक गॉगल्स से कंप्लीट किया.
विक्की येलो शर्ट के साथ ब्लैक पैंट में नजर आए. उन्होंने अपना लुक गॉगल्स से कंप्लीट किया.
मूंछों में विक्की का स्वैग देखने वाला था. उन्होंने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए.
मूंछों में विक्की का स्वैग देखने वाला था. उन्होंने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए.
वर्कफ्रंट की बात करें तो विक्की जल्द ही संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे.
वर्कफ्रंट की बात करें तो विक्की जल्द ही संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे.
Published at : 04 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Vicky Kaushal Photos VICKY KAUSHAL

