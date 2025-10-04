एक्सप्लोरर
मूंछों में दिखा विक्की कौशल का स्वैग, येलो शर्ट में गॉगल्स लगाकर लगे एकदम हैंडसम
Vicky Kaushal Photos: बॉलीवुड के हैंडसम हंक विक्की कौशल अपने नए लुक को लेकर खूब चर्चा में हैं. उनका नया मूछों वाला लुक फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है.
विक्की कौशल अपने लुक की वजह से छाए रहते हैं. वो अपने लुक से एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटते हैं. इस बार उनका नया लुक मूंछों में है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 04 Oct 2025 03:10 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान खान की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
बॉलीवुड
7 Photos
किसी महल से कम नहीं है विजय देवरकोंडा का घर, इनसाइड तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें
बॉलीवुड
10 Photos
रणवीर सिंह की सास हैं बेहद खूबसूरत, बेटी दीपिका पादुकोण को देती हैं कड़ी टक्कर, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान खान की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion