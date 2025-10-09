एक्सप्लोरर
बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं तारा सुतारिया, हाथों में हाथ डाले आए नजर
Tara Sutaria-Veer Pahariya Photos: तारा सुतारिया और वीर पहाड़ियां इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. दोनों ने रिश्ता ऑफिशियल नहीं किया है लेकिन साथ में अक्सर नजर आते हैं.
तारा सुतारिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. रिपोर्ट्स की माने तो वो वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं. इसी बीच दोनों साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.
Published at : 09 Oct 2025 03:08 PM (IST)
