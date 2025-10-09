हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं तारा सुतारिया, हाथों में हाथ डाले आए नजर

बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं तारा सुतारिया, हाथों में हाथ डाले आए नजर

Tara Sutaria-Veer Pahariya Photos: तारा सुतारिया और वीर पहाड़ियां इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. दोनों ने रिश्ता ऑफिशियल नहीं किया है लेकिन साथ में अक्सर नजर आते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 03:09 PM (IST)
Tara Sutaria-Veer Pahariya Photos: तारा सुतारिया और वीर पहाड़ियां इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. दोनों ने रिश्ता ऑफिशियल नहीं किया है लेकिन साथ में अक्सर नजर आते हैं.

तारा सुतारिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. रिपोर्ट्स की माने तो वो वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं. इसी बीच दोनों साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.

1/7
वीर और तारा ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया है लेकिन दोनों साथ में नजर आते हैं.
वीर और तारा ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया है लेकिन दोनों साथ में नजर आते हैं.
2/7
वीर तारा को बहुत पैंपर करते हैं. दोनों एयरपोर्ट पर आज स्पॉट हुए.
वीर तारा को बहुत पैंपर करते हैं. दोनों एयरपोर्ट पर आज स्पॉट हुए.
3/7
तारा और वीर एयरपोर्ट पर एक-दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आए.
तारा और वीर एयरपोर्ट पर एक-दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आए.
4/7
एयरपोर्ट पर तारा का लुक बहुत वायरल हो रहा है. उन्होंने बेज कलर का फॉर्मल सूट पहना था.
एयरपोर्ट पर तारा का लुक बहुत वायरल हो रहा है. उन्होंने बेज कलर का फॉर्मल सूट पहना था.
5/7
वहीं वीर ब्लैक ट्राउजर और टी-शर्ट के साथ हाफ जैकेट पहने हुए नजर आए.
वहीं वीर ब्लैक ट्राउजर और टी-शर्ट के साथ हाफ जैकेट पहने हुए नजर आए.
6/7
वीर और तारा हाल ही में वेकेशन पर गए थे. मगर दोनों ने साथ में फोटोज पोस्ट नहीं की थी.
वीर और तारा हाल ही में वेकेशन पर गए थे. मगर दोनों ने साथ में फोटोज पोस्ट नहीं की थी.
7/7
तारा और वीर अक्सर एक-दूसरे के पोस्ट पर लवी-डवी वाले कमेंट्स करते रहते हैं.
तारा और वीर अक्सर एक-दूसरे के पोस्ट पर लवी-डवी वाले कमेंट्स करते रहते हैं.
Published at : 09 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
Tara Sutaria Veer Pahariya

Photo Gallery

View More
