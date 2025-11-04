2 नवंबर को ये कपल शादी के बंधन में बंधा और 3 नवंबर को दोनों के शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी गई जिसमें बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने भी शिरकत की. अब न्यूली मेरिड कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. करोड़ों की संपत्ति की मालिक वेदांत बिड़ला और उनकी पत्नी तेजल का ये शाही अंदाज अब चर्चा का विषय बन गया है.