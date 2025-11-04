हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लाल लहंगे में तेजल का दिखा रॉयल लुक, शेरवानी में जचे वेदांत, देखें न्यूली मैरिड कपल की ड्रीमी वेडिंग फोटोज

लाल लहंगे में तेजल का दिखा रॉयल लुक, शेरवानी में जचे वेदांत, देखें न्यूली मैरिड कपल की ड्रीमी वेडिंग फोटोज

Vedant-Tejal Wedding Photos: वेदांत बिड़ला और तेजल कुलकर्णी की शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. ऐसा ड्रेमी वेडिंग एल्बम देख आपका दिल भी भर आएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 05:23 PM (IST)
Vedant-Tejal Wedding Photos: वेदांत बिड़ला और तेजल कुलकर्णी की शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. ऐसा ड्रेमी वेडिंग एल्बम देख आपका दिल भी भर आएगा.

मशहूर बिजनेसमैन वेदांत बिड़ला और तेजल कुलकर्णी शादी के बंधन में बंध चुके हैं. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में दूल्हे और नई नवेली दुल्हन की तस्वीरों को देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे.

1/7
इंडिया के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट यशोवर्धन बिड़ला के बेटे वेदांत बिड़ला अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं. 2 नवंबर को उन्होंने तेजल कुलकर्णी संग सात फेरे लिया और अब कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.
इंडिया के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट यशोवर्धन बिड़ला के बेटे वेदांत बिड़ला अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं. 2 नवंबर को उन्होंने तेजल कुलकर्णी संग सात फेरे लिया और अब कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.
2/7
वेदांत बिड़ला और तेजल कुलकर्णी की इन ड्रीमी वेडिंग फोटोज को नेटीजेंस का खूब प्यार मिल रहा है. न्यूली मेरिड कपल का ये रॉयल अंदाज खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इन वायरल पिक्चर्स में उनकी रईसी और रॉयल अंदाज साफ झलक रहा है.
वेदांत बिड़ला और तेजल कुलकर्णी की इन ड्रीमी वेडिंग फोटोज को नेटीजेंस का खूब प्यार मिल रहा है. न्यूली मेरिड कपल का ये रॉयल अंदाज खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इन वायरल पिक्चर्स में उनकी रईसी और रॉयल अंदाज साफ झलक रहा है.
3/7
अपनी शादी में मशहूर बिजनेसमैन वेदांत बिड़ला ऑफ वाइट कलर की शेरवानी में नजर आएं. उनके जिस वेडिंग आउटफिट में बारीक कारीगरी की गई है जो उनके इस लुक को और भी एन्हांस कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने वाइट पर्ल नेकपीस को अपने आउटफिट के साथ पेयर किया. कंट्रास्टिंग कलर के साफे के साथ दूल्हे राजा ने अपना लुक कंप्लीट किया.
अपनी शादी में मशहूर बिजनेसमैन वेदांत बिड़ला ऑफ वाइट कलर की शेरवानी में नजर आएं. उनके जिस वेडिंग आउटफिट में बारीक कारीगरी की गई है जो उनके इस लुक को और भी एन्हांस कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने वाइट पर्ल नेकपीस को अपने आउटफिट के साथ पेयर किया. कंट्रास्टिंग कलर के साफे के साथ दूल्हे राजा ने अपना लुक कंप्लीट किया.
4/7
इंडस्ट्रियलिस्ट की दुल्हनिया की बात करें तो इस सुर्ख लाल जोड़े में तेजल कुलकर्णी बला की हसीन लग रही हैं. इस हेवी डिजाइनर लाल लहंगे में उनका लुक किसी शाही घराने की राजकुमारी से कम नहीं लग रहा है. अपने इस शादी के जोड़े में तेजल कुलकर्णी का ऐसा लुक देख आप अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पाएंगे.
इंडस्ट्रियलिस्ट की दुल्हनिया की बात करें तो इस सुर्ख लाल जोड़े में तेजल कुलकर्णी बला की हसीन लग रही हैं. इस हेवी डिजाइनर लाल लहंगे में उनका लुक किसी शाही घराने की राजकुमारी से कम नहीं लग रहा है. अपने इस शादी के जोड़े में तेजल कुलकर्णी का ऐसा लुक देख आप अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पाएंगे.
5/7
अपने इस खास दिन के लिए तेजल कुलकर्णी ने लाल रंग का लहंगा सिलेक्ट किया. पूरे आउटफिट में हेवी एंब्रॉयडरी देखने को मिलती है. साथ ही इसके बॉर्डर को भी अलग–अलग डिजाइन बनाकर सजाया गया है.
अपने इस खास दिन के लिए तेजल कुलकर्णी ने लाल रंग का लहंगा सिलेक्ट किया. पूरे आउटफिट में हेवी एंब्रॉयडरी देखने को मिलती है. साथ ही इसके बॉर्डर को भी अलग–अलग डिजाइन बनाकर सजाया गया है.
6/7
तेजल कुलकर्णी ने अपने इस खूबसूरत लहंगे को हाफ स्लीव्स ब्लाउज के साथ पेयर किया है. ब्लाउज के बॉर्डर पर भी खूबसूरत एंब्रॉयडरी नजर आ रही है. इस लाल लहंगे में दुल्हनिया का निखार भी साफ झलक रहा है. अपनी परफेक्ट ज्वेलरी के साथ उन्होंने इस रॉयल लुक को कंप्लीट किया. सॉफ्ट ग्लैमरस मेकअप लुक में तेजल कुलकर्णी बेहद प्यारी लग रही हैं.
तेजल कुलकर्णी ने अपने इस खूबसूरत लहंगे को हाफ स्लीव्स ब्लाउज के साथ पेयर किया है. ब्लाउज के बॉर्डर पर भी खूबसूरत एंब्रॉयडरी नजर आ रही है. इस लाल लहंगे में दुल्हनिया का निखार भी साफ झलक रहा है. अपनी परफेक्ट ज्वेलरी के साथ उन्होंने इस रॉयल लुक को कंप्लीट किया. सॉफ्ट ग्लैमरस मेकअप लुक में तेजल कुलकर्णी बेहद प्यारी लग रही हैं.
7/7
2 नवंबर को ये कपल शादी के बंधन में बंधा और 3 नवंबर को दोनों के शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी गई जिसमें बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने भी शिरकत की. अब न्यूली मेरिड कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. करोड़ों की संपत्ति की मालिक वेदांत बिड़ला और उनकी पत्नी तेजल का ये शाही अंदाज अब चर्चा का विषय बन गया है.
2 नवंबर को ये कपल शादी के बंधन में बंधा और 3 नवंबर को दोनों के शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी गई जिसमें बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने भी शिरकत की. अब न्यूली मेरिड कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. करोड़ों की संपत्ति की मालिक वेदांत बिड़ला और उनकी पत्नी तेजल का ये शाही अंदाज अब चर्चा का विषय बन गया है.
Published at : 04 Nov 2025 05:22 PM (IST)
Tags :
Vedant Birla Tejal Kulkarni

Photo Gallery

View More
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
