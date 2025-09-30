एक्सप्लोरर
वरुण धवन की एक्ट्रेस ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया बर्थडे, तस्वीरें शेयर कर लिखी दिल की बात
Wamiqa Birthday Special: वामिका गब्बी ने अपने जन्मदिन को खास अंदाज में नेचर के बीच मनाया. एक्ट्रेस ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं.
अभिनेत्री वामिका गब्बी ने हाल ही में अपना जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा किया. ‘भूल चूक माफ’ और वरुण धवन की फिल्म ‘बेबी जॉन’ जैसी प्रोजेक्ट से पॉपुलर हुईं वामिका ने अपने खास दिन को नेचर के बीच बिताया. उनके बर्थडे पोस्ट में उन्होंने फैंस और यूनिवर्स को थैंक्यू कहा.
Published at : 30 Sep 2025 11:14 PM (IST)
Tags :Wamiqa Gabbi Varun Dhawan Khufiya Jubilee
बॉलीवुड
