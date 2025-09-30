हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडवरुण धवन की एक्ट्रेस ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया बर्थडे, तस्वीरें शेयर कर लिखी दिल की बात

Wamiqa Birthday Special: वामिका गब्बी ने अपने जन्मदिन को खास अंदाज में नेचर के बीच मनाया. एक्ट्रेस ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 11:17 PM (IST)
अभिनेत्री वामिका गब्बी ने हाल ही में अपना जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा किया. ‘भूल चूक माफ’ और वरुण धवन की फिल्म ‘बेबी जॉन’ जैसी प्रोजेक्ट से पॉपुलर हुईं वामिका ने अपने खास दिन को नेचर के बीच बिताया. उनके बर्थडे पोस्ट में उन्होंने फैंस और यूनिवर्स को थैंक्यू कहा.

वामिका गब्बी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरों में खूबसूरत बैकग्राउंड के बीच बड़े केक और रंग-बिरंगे बैलून के साथ बैठी नजर आईं. वो केक काटने से पहले विश मांगती भी दिखीं.
‘भूल चूक माफ’ एक्ट्रेस ने अपने इस खास दिन को नेचर के बीच बिताया और इसे यादगार बनाने के लिए कई खूबसूरत पलों का प्लेजर लिया.
वामिका ने सोशल मीडिया पर ग्रैटीट्यूड जाहिर करते हुए लिखा कि उनका जन्मदिन कई मायनों में खास था. वामिका ने यूनिवर्स को थैंक्यू किया और फैंस को भी प्यार के लिए शुक्रिया कहा.
वामिका ने ये भी कहा कि अगले साल उनके फैंस के लिए कई सरप्राइज तैयार हैं और आगे लिखा- 'अच्छे लोगों से ही हेवन होता है और मेरी ज़िंदगी अच्छे लोगों से भरी पड़ी है. धन्यवाद सबको.'
वामिका के इस स्पेशल डे पर फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने भी उन्हें विश दीं. अलाया एफ ने लिखा- 'हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू,' सिद्धांत चतुर्वेदी ने 'हैप्पीएस्ट बर्थडे' के साथ लाल दिल का इमोजी शेयर किया.
इसके अलावा, वामिका की फिल्म 'गुडाचारी 2' में उनके को-स्टार रहे अदिवि शेश ने भी सोशल मीडिया पर उनके लिए बर्थडे पोस्ट शेयर किया और उन्हें टैलेंटेड, खूबसूरत और प्रोफेशनल लीड एक्ट्रेस के रूप में बधाई दी.
वामिका के आने वाले प्रोजेक्ट्स भी काफी रोमांचक हैं, जिनमें 'जी2', 'भूत बंग्ला' और 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' शामिल हैं.
Published at : 30 Sep 2025 11:14 PM (IST)
