फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को दर्शकों से मिली-जुली लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस मिल रही है. ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने लगभग 11.5 करोड़ रुपये की कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पर इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है. सोशल मीडिया पर दर्शक वरुण के नैचुरल ह्यूमर और एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं. कुल मिलाकर, फिल्म को फैमिली एंटरटेनर बताया जा रहा है और वरुण की परफॉर्मेंस एक बार फिर दर्शकों के दिल जीत रही है.