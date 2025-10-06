एक्सप्लोरर
वरुण धवन ने बीवी को दिखाई अपनी मूवी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', कैजुअल लुक में गजब दिखीं नताशा दलाल
Varun-Natasha Date: एक्टर वरुण धवन अपनी पत्नी नताशा दलाल के साथ मूवी डेट पर स्पॉट हुए. इस दौरान वरुण जहां कूल लुक में नजर आए, वहीं नताशा ने अपने सिंपल और कैजुअल स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया.
वरुण धवन की हाल ही में रोमांडिक कॉमेडी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज हुई है. इस फिल्म में वरुण संग जाह्नवी कपूर की जोड़ी नजर आ रही हैं. शशांक खेतान निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इन सबके बीच वरुण धवन ने बीती रात अपनी बीवी नताशा को भी थिएटर में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी दिखाई. इस दौरान कपल बेहद कैजुअल लुक में नजर आया दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Published at : 06 Oct 2025 02:58 PM (IST)
