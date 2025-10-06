हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडवरुण धवन ने बीवी को दिखाई अपनी मूवी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', कैजुअल लुक में गजब दिखीं नताशा दलाल

वरुण धवन ने बीवी को दिखाई अपनी मूवी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', कैजुअल लुक में गजब दिखीं नताशा दलाल

Varun-Natasha Date: एक्टर वरुण धवन अपनी पत्नी नताशा दलाल के साथ मूवी डेट पर स्पॉट हुए. इस दौरान वरुण जहां कूल लुक में नजर आए, वहीं नताशा ने अपने सिंपल और कैजुअल स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Varun-Natasha Date: एक्टर वरुण धवन अपनी पत्नी नताशा दलाल के साथ मूवी डेट पर स्पॉट हुए. इस दौरान वरुण जहां कूल लुक में नजर आए, वहीं नताशा ने अपने सिंपल और कैजुअल स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया.

वरुण धवन की हाल ही में रोमांडिक कॉमेडी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज हुई है. इस फिल्म में वरुण संग जाह्नवी कपूर की जोड़ी नजर आ रही हैं. शशांक खेतान निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इन सबके बीच वरुण धवन ने बीती रात अपनी बीवी नताशा को भी थिएटर में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी दिखाई. इस दौरान कपल बेहद कैजुअल लुक में नजर आया दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

1/7
एक्टर वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल हाल ही में वरुण की नई फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की मूवी डेट नाइट पर स्पॉट किए गए. दोनों का लुक बेहद कूल और कैज़ुअल था, जो एक रिलैक्स्ड आउटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था. इस मौके पर वरुण और नताशा ने कम्फर्ट को इंपोर्टेंस दी, और उनके आउटफिट्स में एक कोज़ी वाइब साफ नजर आ रही थी.
एक्टर वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल हाल ही में वरुण की नई फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की मूवी डेट नाइट पर स्पॉट किए गए. दोनों का लुक बेहद कूल और कैज़ुअल था, जो एक रिलैक्स्ड आउटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था. इस मौके पर वरुण और नताशा ने कम्फर्ट को इंपोर्टेंस दी, और उनके आउटफिट्स में एक कोज़ी वाइब साफ नजर आ रही थी.
2/7
वरुण धवन ने इस मौके पर ग्रे कलर की स्वेटपैंट्स और ब्लू ग्राफिक प्रिंटेड स्वेटशर्ट पहनी थी. उनकी टी-शर्ट पर ब्लू और व्हाइट टोन का डिज़ाइन था, जो उनके पूरे लुक को ट्रेंडी बना रहा था. उन्होंने इसके साथ व्हाइट स्नीकर्स पहने, जो स्पोर्टी और कम्फर्टेबल दोनों लगे.
वरुण धवन ने इस मौके पर ग्रे कलर की स्वेटपैंट्स और ब्लू ग्राफिक प्रिंटेड स्वेटशर्ट पहनी थी. उनकी टी-शर्ट पर ब्लू और व्हाइट टोन का डिज़ाइन था, जो उनके पूरे लुक को ट्रेंडी बना रहा था. उन्होंने इसके साथ व्हाइट स्नीकर्स पहने, जो स्पोर्टी और कम्फर्टेबल दोनों लगे.
3/7
वहीं, नताशा दलाल ने अपने लुक में ब्लैक कलर का आउटफिट चुना था, जो बेहद एलीगेंट और सॉफ्ट लग रहा था. उन्होंने ब्लैक वेलवेट जैकेट के साथ मैचिंग वाइड-लेग पैंट्स पहनी थीं. इस मोनोक्रोम स्टाइल ने उनके लुक को मिनिमल लेकिन क्लासी टच दिया. उनके बाल खुले थे और पूरा लुक नैचुरल और एफ़र्टलेस लग रखा.
वहीं, नताशा दलाल ने अपने लुक में ब्लैक कलर का आउटफिट चुना था, जो बेहद एलीगेंट और सॉफ्ट लग रहा था. उन्होंने ब्लैक वेलवेट जैकेट के साथ मैचिंग वाइड-लेग पैंट्स पहनी थीं. इस मोनोक्रोम स्टाइल ने उनके लुक को मिनिमल लेकिन क्लासी टच दिया. उनके बाल खुले थे और पूरा लुक नैचुरल और एफ़र्टलेस लग रखा.
4/7
यह कपल हमेशा की तरह एक-दूसरे के साथ बेहद प्यारा लग रहा था. दोनों का यह कोऑर्डिनेटेड कैज़ुअल लुक कपल स्टाइल गोल्स के लिए एकदम सही इंस्पिरेशन है, न ज्यादा ओवर, न बहुत सिंपल बस एकदम रिलैक्स्ड और स्टाइलिश.
यह कपल हमेशा की तरह एक-दूसरे के साथ बेहद प्यारा लग रहा था. दोनों का यह कोऑर्डिनेटेड कैज़ुअल लुक कपल स्टाइल गोल्स के लिए एकदम सही इंस्पिरेशन है, न ज्यादा ओवर, न बहुत सिंपल बस एकदम रिलैक्स्ड और स्टाइलिश.
5/7
इस आउटिंग का मौका था वरुण की हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का प्राइवेट स्क्रीनिंग शो.
इस आउटिंग का मौका था वरुण की हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का प्राइवेट स्क्रीनिंग शो.
6/7
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ एक फील-गुड कॉमेडी ड्रामा है जिसमें वरुण का अवतार दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. नताशा भी वरुण के साथ फिल्म देखने पहुंचीं, जिससे साफ है कि वह अपने पति के नए प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही हैं.
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ एक फील-गुड कॉमेडी ड्रामा है जिसमें वरुण का अवतार दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. नताशा भी वरुण के साथ फिल्म देखने पहुंचीं, जिससे साफ है कि वह अपने पति के नए प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही हैं.
7/7
फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को दर्शकों से मिली-जुली लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस मिल रही है. ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने लगभग 11.5 करोड़ रुपये की कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पर इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है. सोशल मीडिया पर दर्शक वरुण के नैचुरल ह्यूमर और एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं. कुल मिलाकर, फिल्म को फैमिली एंटरटेनर बताया जा रहा है और वरुण की परफॉर्मेंस एक बार फिर दर्शकों के दिल जीत रही है.
फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को दर्शकों से मिली-जुली लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस मिल रही है. ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने लगभग 11.5 करोड़ रुपये की कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पर इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है. सोशल मीडिया पर दर्शक वरुण के नैचुरल ह्यूमर और एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं. कुल मिलाकर, फिल्म को फैमिली एंटरटेनर बताया जा रहा है और वरुण की परफॉर्मेंस एक बार फिर दर्शकों के दिल जीत रही है.
Published at : 06 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Tags :
Natasha Dalal Varun Dhawan Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
Embed widget