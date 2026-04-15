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वरुण धवन की भतीजी से मिलिए, स्टारकिड्स से ग्लैमर में है चार कदम आगे,चलाती हैं खुद का ब्रांड, सलमान खान संग कर चुकी हैं काम
वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म है जवानी को इश्क होना है को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उनकी फैमिली की एक लड़की इन दिनों चर्चा में हैं. वो कोई और नहीं वरुण की भतीजी अंजिनी धवन हैं.
वरुण धवन की भतीजी अंजिनी ने बहुत कम उम्र में ही ग्लैमरस वर्ल्ड में कदम रख दिया. उनका जन्म 4 अप्रैल 2000 में हुआ था. अब वो 26 साल की हैं. फिल्मों में एक्टिंग से पहले कुली नंबर 1 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी कर चुकी हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 03:44 PM (IST)
Tags :Anjini Dhawan Varun Dhawan
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