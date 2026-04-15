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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडवरुण धवन की भतीजी से मिलिए, स्टारकिड्स से ग्लैमर में है चार कदम आगे,चलाती हैं खुद का ब्रांड, सलमान खान संग कर चुकी हैं काम

वरुण धवन की भतीजी से मिलिए, स्टारकिड्स से ग्लैमर में है चार कदम आगे,चलाती हैं खुद का ब्रांड, सलमान खान संग कर चुकी हैं काम

वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म है जवानी को इश्क होना है को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उनकी फैमिली की एक लड़की इन दिनों चर्चा में हैं. वो कोई और नहीं वरुण की भतीजी अंजिनी धवन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Apr 2026 03:44 PM (IST)
वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म है जवानी को इश्क होना है को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उनकी फैमिली की एक लड़की इन दिनों चर्चा में हैं. वो कोई और नहीं वरुण की भतीजी अंजिनी धवन हैं.

वरुण धवन की भतीजी अंजिनी ने बहुत कम उम्र में ही ग्लैमरस वर्ल्ड में कदम रख दिया. उनका जन्म 4 अप्रैल 2000 में हुआ था. अब वो 26 साल की हैं. फिल्मों में एक्टिंग से पहले कुली नंबर 1 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी कर चुकी हैं.

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वरुण धवन की भतीजी अंजिनी धवन बेहद ही खूबसूरत हैं और सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं. इसके साथ-साथ दो-तीन फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें से एक मूवी सलमान खान की भी है. अंजिनी धवन बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं. इसका सबूत उनकी ये तस्वीरें हैं. अंजिनी के इंस्टाग्राम पर 376K लोग उन्हें फॉलो करते हैं.
वरुण धवन की भतीजी अंजिनी धवन बेहद ही खूबसूरत हैं और सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं. इसके साथ-साथ दो-तीन फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें से एक मूवी सलमान खान की भी है. अंजिनी धवन बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं. इसका सबूत उनकी ये तस्वीरें हैं. अंजिनी के इंस्टाग्राम पर 376K लोग उन्हें फॉलो करते हैं.
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अंजिनी धवन हर आउटफिट में काफी स्टनिंग लगती हैं.फिर चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न. क्योंकि, किसी भी आउटफिट को वो काफी ग्रेसफुली कैरी करती हैं.
अंजिनी धवन हर आउटफिट में काफी स्टनिंग लगती हैं.फिर चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न. क्योंकि, किसी भी आउटफिट को वो काफी ग्रेसफुली कैरी करती हैं.
Published at : 15 Apr 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Anjini Dhawan Varun Dhawan

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