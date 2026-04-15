वरुण धवन की भतीजी अंजिनी धवन बेहद ही खूबसूरत हैं और सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं. इसके साथ-साथ दो-तीन फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें से एक मूवी सलमान खान की भी है. अंजिनी धवन बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं. इसका सबूत उनकी ये तस्वीरें हैं. अंजिनी के इंस्टाग्राम पर 376K लोग उन्हें फॉलो करते हैं.