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फिल्मों से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, करोड़ों की कमाई करते हैं वरुण धवन, जानिए नेटवर्थ
Varun Dhawan Networth: वरुण धवन बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में शुमार हैं. वो काफी लैविश लाइफ जीते हैं. आज एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.
बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार वरुण धवन आज अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार फिल्मों के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बना चुके हैं. वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. फिल्मों के साथ-साथ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी वो करोड़ों की कमाई करते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 04:40 PM (IST)
Tags :Varun Dhawan
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