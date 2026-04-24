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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफिल्मों से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, करोड़ों की कमाई करते हैं वरुण धवन, जानिए नेटवर्थ

फिल्मों से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, करोड़ों की कमाई करते हैं वरुण धवन, जानिए नेटवर्थ

Varun Dhawan Networth: वरुण धवन बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में शुमार हैं. वो काफी लैविश लाइफ जीते हैं. आज एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Apr 2026 04:40 PM (IST)
Varun Dhawan Networth: वरुण धवन बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में शुमार हैं. वो काफी लैविश लाइफ जीते हैं. आज एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार वरुण धवन आज अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार फिल्मों के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बना चुके हैं. वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. फिल्मों के साथ-साथ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी वो करोड़ों की कमाई करते हैं.

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वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 में हुआ था और आज एक्टर अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.
वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 में हुआ था और आज एक्टर अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.
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वरुण धवन बॉलीवुड के पॉपुलर और सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं. वरुण ने 2012 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से डेब्यू किया था..
वरुण धवन बॉलीवुड के पॉपुलर और सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं. वरुण ने 2012 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से डेब्यू किया था..
Published at : 24 Apr 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Varun Dhawan

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