एक्सप्लोरर
वैलेंटाइन डे पर दिल जीत लेगा दिशा पाटनी के ये रेड लुक, रोमांटिक डेट के लिए परफेक्ट है ये आउटफिट
Valentines Day 2026: वैलेंटाइन डे के मौके पर दिशा पाटनी के रेड आउटफिट्स हर किसी का दिल जीत सकते हैं। सैटिन स्ट्रैप शोल्डर ड्रेस से लेकर सिल्क काउल नेक तक हर लुक अलग-अलग मौके के लिए परफेक्ट है.
वैलेंटाइन डे प्यार जताने का दिन है और इस दिन रेड आउटफिट की अपनी ही खास पहचान होती है. अगर आप इस खास मौके पर कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जिससे नजरें आप पर ही टिक जाएं तो दिशा पाटनी के ये रेड लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं. चाहे डिनर डेट हो नाइट पार्टी या फिर पार्टनर के साथ रोमांटिक आउटिंग दिशा के ये आउटफिट्स आपको कंफर्ट के साथ स्टाइल और कॉन्फिडेंस भी देंगे.
1/11
2/11
Published at : 10 Feb 2026 01:27 PM (IST)
बॉलीवुड
11 Photos
वैलेंटाइन डे पर दिल जीत लेगा दिशा पाटनी के ये रेड लुक, रोमांटिक डेट के लिए परफेक्ट है ये आउटफिट
बॉलीवुड
7 Photos
जब इन फिल्मों में प्यार के नाम पर आशिक हुआ सनकी, कर दी हदें पार, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे
बॉलीवुड
9 Photos
Valentine Look: आउटफिट को लेकर हैं कन्फ्यूज? ट्राय करें बॉलीवुड दीवाज के ये 8 ट्रेंडी आउटफिट्स
बॉलीवुड
8 Photos
Chocolate Day 2026: आलिया-दीपिका से लेकर करीना तक, चॉकलेट खाने के शौकीन हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स
बॉलीवुड
11 Photos
'धुरंधर' की एक्ट्रेस से बहुत पीछे रह गए सनी देओल, पॉपुलैरिटी स्टार्स की लिस्ट देख लें
बॉलीवुड
13 Photos
वैलेंटाइन वीक में छाया ‘चॉकलेट ब्राउन’ ट्रेंड, आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर तक ने ऐसे बदला स्टाइल गेम
बॉलीवुड
10 Photos
रूही सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, वॉट्सऐप पर शख्स कर रहा था गंदी बातें, कराया केस दर्ज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
बिहार
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
विश्व
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
Advertisement
बॉलीवुड
11 Photos
वैलेंटाइन डे पर दिल जीत लेगा दिशा पाटनी के ये रेड लुक, रोमांटिक डेट के लिए परफेक्ट है ये आउटफिट
बॉलीवुड
7 Photos
जब इन फिल्मों में प्यार के नाम पर आशिक हुआ सनकी, कर दी हदें पार, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion