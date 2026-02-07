बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों में से एक 'कबीर सिंह', इसके हीरो शाहिद कपूर हैं. उन्होंने इसमें एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है, जो प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. फिल्म में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी उनके अपोजिट हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.