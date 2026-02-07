हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडValentine's Day Special: पार्टनर संग देखें ये 7 रोमांटिक फिल्में, वैलेंटाइन डे बन जाएगा और भी स्पेशल

Valentine's Day Special: पार्टनर संग देखें ये 7 रोमांटिक फिल्में, वैलेंटाइन डे बन जाएगा और भी स्पेशल

Valentine's Day Special: अगर आप इस वैलेंटाइन डे को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर बॉलीवुड की इन सुपरहिट फिल्मों का मजा ले सकते हैं. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Feb 2026 08:59 PM (IST)
वैलेंटाइन डे आते ही प्यार का रंग हर तरफ छा जाता है और इस जश्न में बॉलीवुड का रोमांस न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं. सालों से हिंदी सिनेमा ने प्यार को कभी इमोशनल, कभी दिल छू लेने वाले तो कभी रियल अंदाज में बड़े पर्दे पर उतारा है. अगर आप वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर के साथ एक यादगार डेट नाइट प्लान कर रहे हैं, तो ये रोमांटिक बॉलीवुड फिल्में आपका मूड परफेक्ट बना देंगी.

शाहरुख खान और काजोल की 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि हर रोमांटिक दिल की धड़कन है. ये फिल्म सिर्फ रोमांस ही नहीं, बल्कि फैमिली, इमोशंस और खूबसूरत गानों का परफेक्ट पैकेज है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों में से एक 'कबीर सिंह', इसके हीरो शाहिद कपूर हैं. उन्होंने इसमें एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है, जो प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. फिल्म में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी उनके अपोजिट हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
