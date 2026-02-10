एक्सप्लोरर
Valentine 2026: वेलेंटाइन पर दिखना है स्टाइलिश, तो ट्राई करें इन बी टाउन हसीनाओं के क्लासिक हेयर स्टाइल
Valentine Day2026: इस वैलेंटाइन आप अपने बालों को स्टाइलिश तरीके से सेट करके अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर सकती हैं. हम बी टाउन हसीनाओं के बेहतरीन हेयरस्टाइल लेकर आए है, जो आपको एकदम डिफरेंट बना देंगे.
वैलेंटाइन डे ऐसा मौका होता है, जब हर लड़की अपने स्टाइल से इंप्रेशन छोड़ना चाहती है. परफेक्ट आउटफिट और मेकअप के साथ अगर हेयरस्टाइल सही हो, तो पूरा लुक और भी निखरकर सामने आता है. ऐसे में अगर आप इस खास दिन कुछ नया और ट्रेंडी ट्राई करना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के हेयरस्टाइल से बेहतर इंस्पिरेशन कुछ नहीं. आइए नजर डालते हैं उन खूबसूरत हेयरस्टाइल्स पर, जिन्हें अपनाकर आप इस वैलेंटाइन डे हर किसी का दिल जीत सकती हैं.
1/7
2/7
Published at : 10 Feb 2026 02:27 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
वेलेंटाइन पर दिखना है स्टाइलिश, तो ट्राई करें इन बी टाउन हसीनाओं के क्लासिक हेयर स्टाइल
बॉलीवुड
7 Photos
'ओ रोमियो' के लिए विक्रांत-तमन्ना ने नहीं लिया एक भी रुपया, विशाल भारद्वाज ने बताई वजह
बॉलीवुड
7 Photos
बाॉलीवुड की इन 7 फिल्मों में टेडी बियर की वजह से आया लव एंगल, इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
11 Photos
वैलेंटाइन डे पर दिल जीत लेगा दिशा पाटनी के ये रेड लुक, रोमांटिक डेट के लिए परफेक्ट है ये आउटफिट
बॉलीवुड
7 Photos
जब इन फिल्मों में प्यार के नाम पर आशिक हुआ सनकी, कर दी हदें पार, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे
बॉलीवुड
9 Photos
Valentine Look: आउटफिट को लेकर हैं कन्फ्यूज? ट्राय करें बॉलीवुड दीवाज के ये 8 ट्रेंडी आउटफिट्स
बॉलीवुड
8 Photos
Chocolate Day 2026: आलिया-दीपिका से लेकर करीना तक, चॉकलेट खाने के शौकीन हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
वेलेंटाइन पर दिखना है स्टाइलिश, तो ट्राई करें इन बी टाउन हसीनाओं के क्लासिक हेयर स्टाइल
बॉलीवुड
7 Photos
'ओ रोमियो' के लिए विक्रांत-तमन्ना ने नहीं लिया एक भी रुपया, विशाल भारद्वाज ने बताई वजह
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion