हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडValentine Day 2026: उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल

Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे के मौके पर उन बॉलीवुड सेलिब्रिटी जोड़ियों की बात की करते है. जिनके बीच उम्र का अच्छा-खासा फासला है लेकिन उनका रिश्ता में आज भी उतना ही प्यारा और मजबूती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Feb 2026 01:38 PM (IST)
कहते हैं प्यार में उम्र नहीं देखी जाती लेकिन जब कोई मशहूर चेहरा अपने से काफी छोटे या बड़े पार्टनर के साथ शादी करता है तो चर्चा होना तय है. सोशल मीडिया से लेकर गॉसिप कॉलम तक हर जगह सवाल उठते हैं. लेकिन कई सेलिब्रिटी कपल्स ने समय के साथ ये साबित कर दिया कि असली मायने समझ भरोसे और साथ निभाने के होते हैं.

कहते हैं प्यार में उम्र मायने नहीं रखती लेकिन जब बात सेलिब्रिटीज की आती है तो लोगों की नजर सबसे पहले उम्र के फासले पर ही जाती है. बड़ी एज गैप वाली जोड़ियों पर अक्सर सवाल उठते हैं. बातें बनती हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है. लेकिन कई स्टार कपल्स ने ये साबित किया है कि रिश्ता भरोसे, समझ और साथ से चलता है ना कि उम्र से. वैलेंटाइन डे के मौके पर जानते हैं उन मशहूर जोड़ियों के बारे में जिनके बीच अच्छा-खासा उम्र का अंतर है फिर भी उनका प्यार पहले जैसा ही मजबूत है.
प्रियंका और निक की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. साल 2016 में निक ने प्रियंका को मैसेज किया था और 2017 में दोनों पहली बार वैनिटी फेयर ऑस्कर पार्टी में मिले थे. इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और 2018 में जोधपुर में तीन दिन तक चली शाही शादी में हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति-रिवाजों से शादी की थी.
Tags :
Priyanka Chopra Alia Bhatt KAREENA KAPOOR

