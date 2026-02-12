कहते हैं प्यार में उम्र मायने नहीं रखती लेकिन जब बात सेलिब्रिटीज की आती है तो लोगों की नजर सबसे पहले उम्र के फासले पर ही जाती है. बड़ी एज गैप वाली जोड़ियों पर अक्सर सवाल उठते हैं. बातें बनती हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है. लेकिन कई स्टार कपल्स ने ये साबित किया है कि रिश्ता भरोसे, समझ और साथ से चलता है ना कि उम्र से. वैलेंटाइन डे के मौके पर जानते हैं उन मशहूर जोड़ियों के बारे में जिनके बीच अच्छा-खासा उम्र का अंतर है फिर भी उनका प्यार पहले जैसा ही मजबूत है.