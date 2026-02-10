हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Valentine Day 2026: जब इन फिल्मों में प्यार के नाम पर आशिक हुआ सनकी, कर दी हदें पार, लिस्ट में शाहरुख खान की फिल्म भी शामिल

Valentine Day 2026: जब इन फिल्मों में प्यार के नाम पर आशिक हुआ सनकी, कर दी हदें पार, लिस्ट में शाहरुख खान की फिल्म भी शामिल

Bollywood Toxic Romance Films: बॉलीवुड में कई बार ऐसी रोमांटिक फिल्में बनी जिसमें टॉक्सिसिटी को प्यार का नाम दिया गया. आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Feb 2026 01:27 PM (IST)
Bollywood Toxic Romance Films: बॉलीवुड में कई बार ऐसी रोमांटिक फिल्में बनी जिसमें टॉक्सिसिटी को प्यार का नाम दिया गया. आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.

बॉलीवुड में अब तक कई बेहतरीन रोमांटिक फिल्में बनी हैं, जिनमें प्यार को खूबसूरती और एहसास के तौर पर दिखाया गया. लेकिन कुछ फिल्मों में यही प्यार हद से आगे निकलकर जुनून बन जाता है. इन कहानियों में आशिक अपने इश्क के लिए हर सीमा पार कर देता है. जब मोहब्बत सनक में बदलती है, तो उसका अंजाम दिल दहला देने वाला होता है.

सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है. फिल्म में सलमान खान के किरदार राधे को भूमिका चावला के किरदार निर्जरा से एक तरफा प्यार हो जाता है. इसके बाद राधे भैया निर्जरा को परेशान करते हैं. उनके यार-दोस्त भी निर्जरा को परेशान करते हैं. राधे भैया अपने प्यार का इजहार करने के लिए निर्जरा को किडनैप तक कर लेते हैं.
सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है. फिल्म में सलमान खान के किरदार राधे को भूमिका चावला के किरदार निर्जरा से एक तरफा प्यार हो जाता है. इसके बाद राधे भैया निर्जरा को परेशान करते हैं. उनके यार-दोस्त भी निर्जरा को परेशान करते हैं. राधे भैया अपने प्यार का इजहार करने के लिए निर्जरा को किडनैप तक कर लेते हैं.
1993 में आई शाहरुख खान की फिल्म डर में शाहरुख खान का किरदार राहुल जुही चावला के किरदार किरण का पीछा करता है. उसका एक तरफा प्यार किरण को हर जगह फॉलो करता है. उसकी पर्सनल लाइफ में परेशानियां खड़ा करता है. शाहरुख खान को भले ही रोमांस का किंग कहा जाता हो, लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान एक स्टॉकर के रूप में नजर आए हैं.
1993 में आई शाहरुख खान की फिल्म डर में शाहरुख खान का किरदार राहुल जुही चावला के किरदार किरण का पीछा करता है. उसका एक तरफा प्यार किरण को हर जगह फॉलो करता है. उसकी पर्सनल लाइफ में परेशानियां खड़ा करता है. शाहरुख खान को भले ही रोमांस का किंग कहा जाता हो, लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान एक स्टॉकर के रूप में नजर आए हैं.
Published at : 10 Feb 2026 01:27 PM (IST)
