सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है. फिल्म में सलमान खान के किरदार राधे को भूमिका चावला के किरदार निर्जरा से एक तरफा प्यार हो जाता है. इसके बाद राधे भैया निर्जरा को परेशान करते हैं. उनके यार-दोस्त भी निर्जरा को परेशान करते हैं. राधे भैया अपने प्यार का इजहार करने के लिए निर्जरा को किडनैप तक कर लेते हैं.