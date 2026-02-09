साल 2022 में फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में साथ काम करते-करते यह पसंदगी प्यार में बदल गई. कॉफी विद करण 7 में आलिया ने खुलासा किया था, 'जब मैं लंबे समय बाद सिंगल थी, तब मेरी बहन और दोस्त कहते थे कि मैं और रणबीर एक साथ होंगे. फ्लाइट में हमने इस बारे में बात भी की थी.' सालों बाद आलिया का सपना सच हो गया, जब रणबीर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया. अप्रैल 2022 में दोनों ने मुंबई में शादी की और जल्द ही बेटी राहा के माता-पिता बने.