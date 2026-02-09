हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडValentine 2026 Special: आलिया-रणवीर से सिद्धार्थ-कियारा तक, जब इन स्टार्स को सेट पर हुआ एक दूजे से प्यार, मजेदार है इनकी लव स्टोरी

Valentine 2026 Special: आलिया-रणवीर से सिद्धार्थ-कियारा तक, जब इन स्टार्स को सेट पर हुआ एक दूजे से प्यार, मजेदार है इनकी लव स्टोरी

Valentine 2026 Special: रील लाइफ की केमिस्ट्री कई बार रियल लाइफ रोमांस बन जाती है. आलिया-रणबीर से सिद्धार्थ-कियारा तक कई स्टार्स की लव स्टोरी की शुरुआत शूटिंग सेट से हुई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Feb 2026 01:18 PM (IST)
बॉलीवुड के सेट्स हमेशा से प्यार की शुरुआत की गवाह रहे हैं, जहां पर्दे पर दिखने वाली जबरदस्त केमिस्ट्री कई बार रियल लाइफ रोमांस में बदल जाती है. आलिया भट्ट–रणबीर कपूर, रणवीर सिंह–दीपिका पादुकोण और कियारा आडवाणी–सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे सितारों की लव स्टोरीज़ को फैंस खूब पसंद करते हैं, जिन्होंने इंटरव्यू और स्पीच के ज़रिए खुलेआम अपने जज़्बात बयां किए.

आलिया भट्ट बचपन से ही रणबीर कपूर की बड़ी फैन रही हैं. टीनएज के दिनों में वह रणबीर को अपना आइडल मानती थीं और 15 साल की उम्र में तो उनके साथ फोटो तक खिंचवाने की इच्छा जताई थी. ‘सांवरिया’ जैसी फिल्मों में रणबीर को देखने के बाद आलिया की यह दीवानगी और भी बढ़ गई थी.
साल 2022 में फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में साथ काम करते-करते यह पसंदगी प्यार में बदल गई. कॉफी विद करण 7 में आलिया ने खुलासा किया था, 'जब मैं लंबे समय बाद सिंगल थी, तब मेरी बहन और दोस्त कहते थे कि मैं और रणबीर एक साथ होंगे. फ्लाइट में हमने इस बारे में बात भी की थी.' सालों बाद आलिया का सपना सच हो गया, जब रणबीर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया. अप्रैल 2022 में दोनों ने मुंबई में शादी की और जल्द ही बेटी राहा के माता-पिता बने.
Published at : 09 Feb 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Sidharth Malhotra Kiara Advani Alia Bhatt

