उर्मिला मातोंडकर की 10 तस्वीरें, 52 की उम्र में एक्ट्रेस खुद को कैसे रखती हैं फिट?

उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ. उर्मिला ने 3 साल की उम्र में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म कर्म में पहली बार काम किया था. इसके बाद वो 1989 में फिल्म मासूम में नजर आईं. इसके अलावा भी उर्मिला ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्में की हैं.