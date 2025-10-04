एक दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने फाइनली 2001 में शादी करने का फैसला किया. अब उनकी शादी को 24 साल हो चुके हैं और दोनों ने ही अपनी-अपनी जिंदगी में अलग मुकाम हासिल किया है. ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को लेकर लाइमलाइट में हैं.