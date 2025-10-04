एक्सप्लोरर
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
Twinkle Khanna Photos: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट में ट्विंकल खन्ना का नाम भी शुमार है. भले उनका फिल्मी करियर हिट नहीं रहा लेकिन उनकी खूबसूरती काफी हिट रही. देखें हसीना की जवानी की फोटोज
अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना शुरू से ही अपने ग्रेस और कॉन्फिडेंस के वजह से लाइमलाइट में रहती थीं.उनकी ऐसी खूबसूरती देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे. जवानी के दिनों में हसीना ने अपने हुस्न का जलवा बिखेर खिलाड़ी कुमार को भी अपना मुरीद लिया. यहां देखिए एक्ट्रेस की जवानी के दिनों की 10 खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
04 Oct 2025
