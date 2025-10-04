हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें

Twinkle Khanna Photos: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट में ट्विंकल खन्ना का नाम भी शुमार है. भले उनका फिल्मी करियर हिट नहीं रहा लेकिन उनकी खूबसूरती काफी हिट रही. देखें हसीना की जवानी की फोटोज

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 10:03 PM (IST)
अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना शुरू से ही अपने ग्रेस और कॉन्फिडेंस के वजह से लाइमलाइट में रहती थीं.उनकी ऐसी खूबसूरती देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे. जवानी के दिनों में हसीना ने अपने हुस्न का जलवा बिखेर खिलाड़ी कुमार को भी अपना मुरीद लिया. यहां देखिए एक्ट्रेस की जवानी के दिनों की 10 खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने 90 के दशक की टॉप खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी. उस जमाने में हसीना की खूबसूरती देख सभी उनपर अपना दिल हार बैठते. यहां तक कि खिलाड़ी कुमार भी पहली नजर में ही ट्विंकल को अपना दिल दे बैठे.
2/10
हसीना का बॉलीवुड में करियर कुछ खास नहीं रहा. भले वो लेजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना और दिग्गज अदाकारा डिम्पल कपाड़िया की बेटी हैं लेकिन बॉलीवुड में वो अपना सिक्का नहीं चला पाईं.
3/10
अपने करियर में उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया. उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं जिस वजह से उन्हें हिन्दी सिनेमा जगत को अलविदा कहना पड़ा. इसके बाद वो शादी कर अपने मैरिड लाइफ में व्यस्त हो गईं.
4/10
हसीना की पहली फिल्म बरसात 1995 में रिलीज हुई थी जहां उन्हें बॉबी देओल के साथ देखा गया. डेब्यू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी शानदार कमाई की कि ट्विंकल खन्ना रातोंरात स्टार बन गईं. इसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्मों में देखा गया.
5/10
अभिनेत्री ने 'इतिहास', 'जान', 'दिल तेरा दीवाना', 'बादशाह', 'जोरू का गुलाम' जैसी फिल्मों में कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया. लेकिन उनके करियर में ऐसा मोड़ भी आया कि उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं.
6/10
आखिरी बार हसीना को 2001 में 'लव के लिए कुछ भी करेगा' में देखा गया. उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गईं. इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार से शादी करने का फैसला किया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर हो गईं.
7/10
भले 6 साल के करियर में उन्होंने 13 फिल्मों में ही काम किया लेकिन अपनी खूबसूरती से उन्होंने करोड़ों लोगों को घायल किया था. उस जमाने में अदाकारा के स्टाइल और फैशन सेंस देख सभी अपना दिल हार बैठते थे.
8/10
उस जमाने में भी हसीना का फैशन भीड़ से अलग था. अपनी सादगी और ग्रेस से उन्होंने दर्शकों की बहुत वाहवाही बटोरी हैं. यही वजह है कि उनकी खूबसूरती देख बॉलीवुड के खिलाड़ी भी ट्विंकल खन्ना पर अपना दिल हार बैठे.
9/10
रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की मुलाकात एक मैगजीन शूट के दौरान हुई जहां अक्षय कुमार पहली ही नजर में ट्विंकल खन्ना को अपना दिल दे बैठे. लेकिन 1999 में इंटरनेशनल खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं.
10/10
एक दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने फाइनली 2001 में शादी करने का फैसला किया. अब उनकी शादी को 24 साल हो चुके हैं और दोनों ने ही अपनी-अपनी जिंदगी में अलग मुकाम हासिल किया है. ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को लेकर लाइमलाइट में हैं.
Published at : 04 Oct 2025 10:03 PM (IST)
