हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के टीजर लॉन्च इवेंट में कार्तिक आर्यन ने मीडिया संग काटा बर्थडे केक, बॉडीकोन ड्रेस में पहुंचीं अनन्या

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के टीजर लॉन्च इवेंट में कार्तिक आर्यन ने मीडिया संग काटा बर्थडे केक, बॉडीकोन ड्रेस में पहुंचीं अनन्या

kartik Aaryan Birthday Bash: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेशन उनकी फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट पर हुआ. जहां एक्टर ने मीडिया और अनन्या पांडे संग केक कट किया.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 22 Nov 2025 04:48 PM (IST)

By : सखी चौधरी  | Updated at : 22 Nov 2025 04:48 PM (IST)
kartik Aaryan Birthday Bash: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेशन उनकी फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट पर हुआ. जहां एक्टर ने मीडिया और अनन्या पांडे संग केक कट किया.

कार्तिक आर्यन के लिए 22 नवंबर का दिन दोगुनी खुशी वाला है. इस दिन एक्टर अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज ही उनकी आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर भी रिलीज हो चुका है. इसके लिए एक ग्रैंड इवेंट रखा गया. जहां एक्टर का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/8
बॉलीवुड के डैशिंग स्टार कार्तिक आर्यन 22 नवंबर को 35 साल के हो चुके हैं. एक्टर ने अपना ये खास दिन मीडिया और अपनी कोस्टार अनन्या पांडे संग बिताया.
बॉलीवुड के डैशिंग स्टार कार्तिक आर्यन 22 नवंबर को 35 साल के हो चुके हैं. एक्टर ने अपना ये खास दिन मीडिया और अपनी कोस्टार अनन्या पांडे संग बिताया.
2/8
दरअसल एक्टर ने अपने बर्थडे के दिन फैंस को एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट देते हुए अपनी आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज किया.
दरअसल एक्टर ने अपने बर्थडे के दिन फैंस को एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट देते हुए अपनी आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज किया.
3/8
इसी के इवेंट में कार्तिक आर्यन के बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन भी रखा गया. जहां एक्ट्रेस हमेशा की तरह कूल और स्टाइलिश लुक में दिखे.
इसी के इवेंट में कार्तिक आर्यन के बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन भी रखा गया. जहां एक्ट्रेस हमेशा की तरह कूल और स्टाइलिश लुक में दिखे.
4/8
एक्टर ने इवेंट में अपने बर्थडे का केक कट किया और फिर सबसे पहले अनन्या पांडे ने बर्थडे बॉय को केक खिलाया.
एक्टर ने इवेंट में अपने बर्थडे का केक कट किया और फिर सबसे पहले अनन्या पांडे ने बर्थडे बॉय को केक खिलाया.
5/8
अनन्या ने अपना ग्लोसी मेकअप, खुले कर्ली बालों औऱ हाई हील्स के साथ कंपलीट किया. उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं.
अनन्या ने अपना ग्लोसी मेकअप, खुले कर्ली बालों औऱ हाई हील्स के साथ कंपलीट किया. उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं.
6/8
वहीं बर्थडे बॉय कार्तिक आर्यन भी इस इवेंट में व्हाइट शर्ट के साथ ग्रे ब्लेजर और मैचिंग पेंट में पहुंचे थे.
वहीं बर्थडे बॉय कार्तिक आर्यन भी इस इवेंट में व्हाइट शर्ट के साथ ग्रे ब्लेजर और मैचिंग पेंट में पहुंचे थे.
7/8
कार्तिक ने इवेंट में मीडिया और अपने फैंस के साथ मुलाकात की. साथ ही कई सारी तस्वीरें भी क्लिक करवाई.
कार्तिक ने इवेंट में मीडिया और अपने फैंस के साथ मुलाकात की. साथ ही कई सारी तस्वीरें भी क्लिक करवाई.
8/8
बता दें कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' इसी साल यानि 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
बता दें कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' इसी साल यानि 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
Published at : 22 Nov 2025 04:48 PM (IST)
