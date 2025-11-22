एक्सप्लोरर
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के टीजर लॉन्च इवेंट में कार्तिक आर्यन ने मीडिया संग काटा बर्थडे केक, बॉडीकोन ड्रेस में पहुंचीं अनन्या
kartik Aaryan Birthday Bash: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेशन उनकी फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट पर हुआ. जहां एक्टर ने मीडिया और अनन्या पांडे संग केक कट किया.
कार्तिक आर्यन के लिए 22 नवंबर का दिन दोगुनी खुशी वाला है. इस दिन एक्टर अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज ही उनकी आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर भी रिलीज हो चुका है. इसके लिए एक ग्रैंड इवेंट रखा गया. जहां एक्टर का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया. नीचे देखिए तस्वीरें....
Published at : 22 Nov 2025 04:48 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के टीजर लॉन्च इवेंट में कार्तिक ने मीडिया संग काटा बर्थडे केक
