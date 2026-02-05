साड़ी में दिखा 'ओ रोमियो' एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस अंदाज, कातिल अदाओं से जीता दिल

एक्सप्लोरर
साड़ी में दिखा 'ओ रोमियो' एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस अंदाज, कातिल अदाओं से जीता दिल
Saree Look: तृप्ति डिमरी ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' के प्रमोशन के दौरान साड़ी लुक में नजर आई है. एक्ट्रेस की फोटो आते ही वायरल हो गई है. उनके स्टाइलिश लुक में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
तृप्ति डिमरी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि असली ग्लैमर हमेशा सिंपल लुक में ही छुपा होता है. हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' के प्रमोशन के दौरान उनका ये स्टाइलिश और नेचुरल लुक सबकी निगाहें खींचने में कामयाब रहा.
Published at : 05 Feb 2026 07:27 PM (IST)
