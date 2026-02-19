डेनिम जींस के साथ शर्ट के बटन खोल स्टाइल में दिखीं तृप्ति डिमरी, 'ओ रोमियो' एक्ट्रेस की तस्वीरों पर फिदा हो जाएंगे

बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को हाल ही में मुंबई के अंधेरी इलाके में स्पॉट किया गया है. वहां उनका स्टाइल देख फैंस की नजरें ठहर नहीं रही थी. धूप में भी उनका कॉन्फिडेंस और स्माइल साफ नजर आ रहा था. कार से उतरते हुए उन्होंने जींस अंदाज में पैपराजी को पोज दिया है वो बिल्कुल नेचुरल था.