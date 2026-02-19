एक्सप्लोरर
डेनिम जींस के साथ शर्ट के बटन खोल स्टाइल में दिखीं तृप्ति डिमरी, 'ओ रोमियो' एक्ट्रेस की तस्वीरों पर फिदा हो जाएंगे
Tripti Dimri Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी हाल ही में कैजुअल लेकिन स्टाइलिश लुक में मुंबई के अंधेरी में स्पॉट हुई है. लाइट ब्लू डेनिम जींस और ओपन चेक शर्ट में वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आई है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी इन दिनों सिर्फ अपनी फिल्मों ही नहीं बल्कि अपने स्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में जब उन्हें मुंबई के अंधेरी इलाके में स्पॉट किया गया तो उनका सिंपल क्लासी लुक लोगों का ध्यान खींच ले गया था. उनके लुक में कॉन्फिडेंस साफ झलक रही थी. कैजुअल आउटफिट में भी तृप्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली स्टाइल सादगी में ही छिपा होती है.
