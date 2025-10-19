इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं

इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर पैन इंडिया स्टार काजल अग्रवाल ने अपनी जगह बनाई है. अदाकारा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का चलाया इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और यहां भी उन्हें काफी पसंद किया गया है. अब हसीना नितेश तिवारी की रामायण में नजर आएंगी.