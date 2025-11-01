एक्सप्लोरर
बेहद खूबसूरत टिस्का चोपड़ा की ग्लैमरस तस्वीरें देखें, साथ में नोट कर लें उनकी मस्ट वॉच फिल्में
Tisca Chopra Birthday Special: टिस्का चोपड़ा की ऑन-स्क्रीन जादूगरी हर बार दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है. इन मस्ट वॉच फिल्मों में उनकी एक्टिंग का असली मजा आप महसूस कर सकते हैं.
टिस्का चोपड़ा बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जो हर किरदार में जान डाल देती हैं. ‘तारे जमीन पर’ से पहचान बनाने के बाद उन्होंने फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीता है. उनकी हर परफॉर्मेंस इतनी रियल लगती है कि स्क्रीन से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 01 Nov 2025 09:22 PM (IST)
Tags :Tisca Chopra Taare Zameen Par
बॉलीवुड
9 Photos
बेहद खूबसूरत टिस्का चोपड़ा की ग्लैमरस तस्वीरें देखें, साथ में नोट कर लें उनकी मस्ट वॉच फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
सोनम बाजवा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन दिए ऐसे-ऐसे पोज, तस्वीरें देख आहें भर रहे फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
रेगिस्तान में बिकिनी पहने दिखीं सारा अली खान, सिर्फ 7 तस्वीरों से इंटरनेट का माहौल गर्म हो गया
बॉलीवुड
7 Photos
50 की उम्र में भी अमीषा पटेल की फिटनेस देख फैंस रह जाते हैं हैरान, जानें उनका रूटीन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
बेहद खूबसूरत टिस्का चोपड़ा की ग्लैमरस तस्वीरें देखें, साथ में नोट कर लें उनकी मस्ट वॉच फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
सोनम बाजवा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन दिए ऐसे-ऐसे पोज, तस्वीरें देख आहें भर रहे फैंस
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion