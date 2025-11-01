बेहद खूबसूरत टिस्का चोपड़ा की ग्लैमरस तस्वीरें देखें, साथ में नोट कर लें उनकी मस्ट वॉच फिल्में

2015 में आई फिल्म 'रहस्य' में टिस्का चोपड़ा ने आरती महाजन नाम की महिला का रोल प्ले किया है.फैंस ने भी इसे खूब पसंद किया. इसका डायरेक्शन मनीष गुप्ता ने किया था, और मुख्य स्टार्स में के के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्विनी कालसेकर शामिल हैं.