हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबेहद खूबसूरत टिस्का चोपड़ा की ग्लैमरस तस्वीरें देखें, साथ में नोट कर लें उनकी मस्ट वॉच फिल्में

बेहद खूबसूरत टिस्का चोपड़ा की ग्लैमरस तस्वीरें देखें, साथ में नोट कर लें उनकी मस्ट वॉच फिल्में

Tisca Chopra Birthday Special: टिस्का चोपड़ा की ऑन-स्क्रीन जादूगरी हर बार दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है. इन मस्ट वॉच फिल्मों में उनकी एक्टिंग का असली मजा आप महसूस कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 09:23 PM (IST)
Tisca Chopra Birthday Special: टिस्का चोपड़ा की ऑन-स्क्रीन जादूगरी हर बार दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है. इन मस्ट वॉच फिल्मों में उनकी एक्टिंग का असली मजा आप महसूस कर सकते हैं.

टिस्का चोपड़ा बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जो हर किरदार में जान डाल देती हैं. ‘तारे जमीन पर’ से पहचान बनाने के बाद उन्होंने फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीता है. उनकी हर परफॉर्मेंस इतनी रियल लगती है कि स्क्रीन से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है

1/9
अभिनेत्री और निर्देशक टिस्का चोपड़ा खूबसूरती के साथ-साथ मजबूत किरदारों के लिए भी जानी जाती हैं एक्ट्रेस ने बहुत सारी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है.
अभिनेत्री और निर्देशक टिस्का चोपड़ा खूबसूरती के साथ-साथ मजबूत किरदारों के लिए भी जानी जाती हैं एक्ट्रेस ने बहुत सारी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है.
2/9
टिस्का चोपड़ा का जन्म 1 नवंबर 1973 कसौली, हिमाचल प्रदेश मे हुई थी .
टिस्का चोपड़ा का जन्म 1 नवंबर 1973 कसौली, हिमाचल प्रदेश मे हुई थी .
3/9
टिस्का चोपड़ा ने की पहली फिल्म प्लेटफॉर्म थी. इस फिल्म से वो दर्शकों के बीच पहली बार आई थीं.
टिस्का चोपड़ा ने की पहली फिल्म प्लेटफॉर्म थी. इस फिल्म से वो दर्शकों के बीच पहली बार आई थीं.
4/9
उन्होंने अपने करियर में कई सारी हिट फिल्में दी हैं. उन्होंने तमिल और बॉलीवुड दोनों जगह अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा. उनके कुछ किरदार ऐसे थे जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी.
उन्होंने अपने करियर में कई सारी हिट फिल्में दी हैं. उन्होंने तमिल और बॉलीवुड दोनों जगह अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा. उनके कुछ किरदार ऐसे थे जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी.
5/9
2023 में आई 'हिट: द थर्ड केस' एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का रोल निभाया है, और इसका डायरेक्शन शैलेश कोलानु ने किया था.
2023 में आई 'हिट: द थर्ड केस' एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का रोल निभाया है, और इसका डायरेक्शन शैलेश कोलानु ने किया था.
6/9
2022 में आई टीवी सीरीज 'दहन: रकन का रहस्य', इसका डायरेक्शन विक्रांत पवार ने किया था, और इसके मुख्य स्टार्स में टिस्का चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, रोहन जोशी, राजेश तैलंग, मुकेश तिवारी, और लहर खान शामिल हैं.
2022 में आई टीवी सीरीज 'दहन: रकन का रहस्य', इसका डायरेक्शन विक्रांत पवार ने किया था, और इसके मुख्य स्टार्स में टिस्का चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, रोहन जोशी, राजेश तैलंग, मुकेश तिवारी, और लहर खान शामिल हैं.
7/9
करीना कपूर, टिस्का चोपड़ा और अक्षय कुमार स्टारर कॉमेडी फिल्म 'गुड न्यूज' (2019) फिल्म में उनकी कॉमेडी टाइमिंग और ह्यूमर को काफी पसंद किया गया था
करीना कपूर, टिस्का चोपड़ा और अक्षय कुमार स्टारर कॉमेडी फिल्म 'गुड न्यूज' (2019) फिल्म में उनकी कॉमेडी टाइमिंग और ह्यूमर को काफी पसंद किया गया था
8/9
2015 में आई फिल्म 'रहस्य' में टिस्का चोपड़ा ने आरती महाजन नाम की महिला का रोल प्ले किया है.फैंस ने भी इसे खूब पसंद किया. इसका डायरेक्शन मनीष गुप्ता ने किया था, और मुख्य स्टार्स में के के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्विनी कालसेकर शामिल हैं.
2015 में आई फिल्म 'रहस्य' में टिस्का चोपड़ा ने आरती महाजन नाम की महिला का रोल प्ले किया है.फैंस ने भी इसे खूब पसंद किया. इसका डायरेक्शन मनीष गुप्ता ने किया था, और मुख्य स्टार्स में के के मेनन, टिस्का चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्विनी कालसेकर शामिल हैं.
9/9
2007 में आई फिल्म 'तारे जमीन पर' ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और फैंस ने भी इसे खूब पसंद किया. इसका डायरेक्शन आमिर खान ने किया था और मुख्य स्टार्स में दर्शील सफारी, टिस्का चोपड़ा और विपिन शर्मा शामिल हैं.
2007 में आई फिल्म 'तारे जमीन पर' ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और फैंस ने भी इसे खूब पसंद किया. इसका डायरेक्शन आमिर खान ने किया था और मुख्य स्टार्स में दर्शील सफारी, टिस्का चोपड़ा और विपिन शर्मा शामिल हैं.
Published at : 01 Nov 2025 09:22 PM (IST)
Tags :
Tisca Chopra Taare Zameen Par

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
इंडिया
मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित
मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
ट्रेंडिंग
ट्रैफिक में फंसी थी विदेशी महिला! ड्राइवर ने पेश की इंसानियत की मिसाल- निभाया अतिथि देवो भव का धर्म, वीडियो वायरल
ट्रैफिक में फंसी थी विदेशी महिला! ड्राइवर ने पेश की इंसानियत की मिसाल- निभाया अतिथि देवो भव का धर्म
हेल्थ
डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी को खतरा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने दिए जरूरी टिप्स
डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी को खतरा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने दिए जरूरी टिप्स
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget