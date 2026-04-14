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कुब्रा सैत के इन 7 यूनिक लुक में दिखेगा ग्लैमर और क्लास का शानदार कॉम्बिनेशन, देखें तस्वीरें
Kubbra Sait Look: कुब्रा सैत हमेशा से अपने यूनिक फैशन के लिए जानी जाती हैं. हर लुक में उनका कॉन्फिडेंस साफ दिखाई देता है. इसी बीच आइए उनके ग्लैमरस से सिंपल स्टाइल आउटफिट को देखते है.
फिल्मों और वेब सीरीज में अपने अलग अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली कुब्रा सैत आज सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपने यूनिक फैशन सेंस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. 'रेडी', 'सैक्रेड गेम्स', 'देवा', 'सन ऑफ सरदार 2', 'द ट्रायल' और 'संकल्प' जैसे कई शोज में उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है. कुब्रा का स्टाइल भी हर बार नया और एक्सपेरिमेंटल होता है. इसी बीच आइए कुब्रा के कुछ यूनिक और ग्लैमरस लुक पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 07:25 PM (IST)
Tags :Bollywood Kubbra Sait
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प्रेम कुमारJournalist
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