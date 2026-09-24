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'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर पहुंची 'द वन' की टीम, तमन्ना भाटिया ने लूटी महफिल
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'द वन' जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है. फिल्म की स्टार कास्ट प्रमोशन के लिए 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर पहुंची है, देखें खूबसूरत तस्वीरें.
सिद्धार्थ और तमन्ना सहित पूरी टीम ‘द वन’ का जमकर प्रमोशन कर रही है.. इस सिलसिले में सभी स्टार्स नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपल शो में पहुंचे. इस दौरान ‘द वन’ की पूरी स्टार कास्ट काफी स्टाइलिश अंदाज में दिखी. इनकी तस्वीरें अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 02:25 PM (IST)
Tags :Tamannaah Bhatia
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