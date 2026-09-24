'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर पहुंची 'द वन' की टीम, तमन्ना भाटिया ने लूटी महफिल

इस ब्लैक ऑउटफिट में तमन्ना का ग्लो उभर कर आ रहा है और वे काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं. इस फोटो में उनका लुक और अंदाज दोनों ही काफी आई कैची है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान एकेट्रेस का ये ब्युटिफुल लुक खूब पसंद किया जा रहा है.