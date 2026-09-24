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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर पहुंची 'द वन' की टीम, तमन्ना भाटिया ने लूटी महफिल

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर पहुंची 'द वन' की टीम, तमन्ना भाटिया ने लूटी महफिल

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'द वन' जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है. फिल्म की स्टार कास्ट प्रमोशन के लिए 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर पहुंची है, देखें खूबसूरत तस्वीरें.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 24 Sep 2026 02:25 PM (IST)
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'द वन' जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है. फिल्म की स्टार कास्ट प्रमोशन के लिए 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर पहुंची है, देखें खूबसूरत तस्वीरें.

सिद्धार्थ और तमन्ना सहित पूरी टीम ‘द वन’ का जमकर प्रमोशन कर रही है.. इस सिलसिले में सभी स्टार्स नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपल शो में पहुंचे. इस दौरान ‘द वन’ की पूरी स्टार कास्ट काफी स्टाइलिश अंदाज में दिखी. इनकी तस्वीरें अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं.

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नेटफ्लिक्स के बैकड्रॉप पर 'द वन' की पूरी टीम एक साथ पोज करती दिखाई दे रही है. इस फोटो में सभी ने विक्ट्री साइन दिखाया है. फिल्म के सभी अहम करिदारों के चहरे मुस्कुराते हुए और अलग ही चमकते दिख रहे हैं.
नेटफ्लिक्स के बैकड्रॉप पर 'द वन' की पूरी टीम एक साथ पोज करती दिखाई दे रही है. इस फोटो में सभी ने विक्ट्री साइन दिखाया है. फिल्म के सभी अहम करिदारों के चहरे मुस्कुराते हुए और अलग ही चमकते दिख रहे हैं.
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फिल्म में लीड रोल निभाने वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने वन स्ट्रैप वाला रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का गाऊन पहना है, उनका लुक सबका ध्यान खींच रहा है. उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन नेटफ्लिक्स के कलर्स के हिसाब से चुना है.
फिल्म में लीड रोल निभाने वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने वन स्ट्रैप वाला रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का गाऊन पहना है, उनका लुक सबका ध्यान खींच रहा है. उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन नेटफ्लिक्स के कलर्स के हिसाब से चुना है.
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इस ब्लैक ऑउटफिट में तमन्ना का ग्लो उभर कर आ रहा है और वे काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं. इस फोटो में उनका लुक और अंदाज दोनों ही काफी आई कैची है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान एकेट्रेस का ये ब्युटिफुल लुक खूब पसंद किया जा रहा है.
इस ब्लैक ऑउटफिट में तमन्ना का ग्लो उभर कर आ रहा है और वे काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं. इस फोटो में उनका लुक और अंदाज दोनों ही काफी आई कैची है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान एकेट्रेस का ये ब्युटिफुल लुक खूब पसंद किया जा रहा है.
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सिद्धार्थ मल्होत्रा भी ‘द वन’ के प्रमोशन के लिए शो का हिस्सा बने. सिद्धार्थ फोटोज में काफी कूल दिख रहे हैं. उन्होंने ब्लू कुर्ते के साथ डेनिम जींस को बहुत ही ग्रेसफुली कैरी किया है. फिल्म में वह तमन्ना भाटिया के साथ मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे.
सिद्धार्थ मल्होत्रा भी ‘द वन’ के प्रमोशन के लिए शो का हिस्सा बने. सिद्धार्थ फोटोज में काफी कूल दिख रहे हैं. उन्होंने ब्लू कुर्ते के साथ डेनिम जींस को बहुत ही ग्रेसफुली कैरी किया है. फिल्म में वह तमन्ना भाटिया के साथ मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे.
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मनीष पॉल की बात करें तो उन्होंने भी अपना अलग अंदाज दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. ब्राउन कॉर्सेट में रेड कार्पेट पर उनका ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. मेकर्स का कहना है कि उनका किरदार इस फिल्म में काफी चौकाने वाला होगा.
मनीष पॉल की बात करें तो उन्होंने भी अपना अलग अंदाज दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. ब्राउन कॉर्सेट में रेड कार्पेट पर उनका ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. मेकर्स का कहना है कि उनका किरदार इस फिल्म में काफी चौकाने वाला होगा.
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सेट पर पहुंची श्वेता तिवारी का लुक भी काफी ग्लैमरस लग रहा है. उन्होंने भी तमन्ना की तरह ब्लैक कलर ही पहना है, लेकिन उनका आउटफिट वेस्टर्न और मॉर्डन लुक दे रहा है.
सेट पर पहुंची श्वेता तिवारी का लुक भी काफी ग्लैमरस लग रहा है. उन्होंने भी तमन्ना की तरह ब्लैक कलर ही पहना है, लेकिन उनका आउटफिट वेस्टर्न और मॉर्डन लुक दे रहा है.
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फिल्म में सीनियर एक्टर अनूप सोनी भी दिखने वाले हैं, वो भी कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनें हैं. उन्होंने रेड जैकेट के साथ अपनी उम्र से काफी कम लग रहे हैं.
फिल्म में सीनियर एक्टर अनूप सोनी भी दिखने वाले हैं, वो भी कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनें हैं. उन्होंने रेड जैकेट के साथ अपनी उम्र से काफी कम लग रहे हैं.
Published at : 24 Sep 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Tamannaah Bhatia

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