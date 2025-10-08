एक्सप्लोरर
रेड ड्रेस में काजोल का ग्लैमरस अवतार, 51 की उम्र में फ्लॉन्ट किया स्टालिश लुक, देखें तस्वीरें
Kajol Viral Photos: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराओं में शामिल काजोल को आज पैप्स ने स्पॉट किया. रेड आउटफिट में उनकी खूबसूरती देख सभी एक्ट्रेस के मुरीद बन गए. उनका ये अंदाज देख आप भी दिल हार बैठेंगे.
काजोल ने एक बार फिर अपनी खूबसूरती से सभी को दीवाना बनाया है. आज पैपराजी ने जब हसीना को स्पॉट किया तो उनकी खूबसूरती ने सबके दिल को छू लिया. यहां देखिए काजोल की ग्लैमरस तस्वीरें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Oct 2025 10:57 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
रेड ड्रेस में काजोल का ग्लैमरस अवतार, 51 की उम्र में फ्लॉन्ट किया स्टालिश लुक, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
43 और 45 साल की उम्र वाली ये दो बॉलीवुड हसीनाएं आज भी हैं नंबर 1, एक तो हॉलीवुड क्वीन बन गई
बॉलीवुड
10 Photos
Karwa Chauth 2025: ये जोड़ियां मनाएंगी इस साल अपना पहला करवा चौथ, देखें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
10 Photos
दिव्या भारती की 10 तस्वीरें, खूबसूरती बेमिसाल, जिंदा होतीं तो इनके सामने नहीं टिक पाती कोई भी एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
पॉलिटिकल करियर के सिल्वर जुबिली पर नीना गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, कहा– 'हमें आप पर गर्व है'
बॉलीवुड
10 Photos
सनी देओल के छोटे बेटे की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में कर चुके हैं एंट्री, मगर नहीं पापा जैसी बात
बॉलीवुड
7 Photos
अबू धाबी में सोनाक्षी सिन्हा ने पति संग बिताए खूबसूरत पल, वॉटर स्पोर्ट्स के साथ किया कार रेसिंग
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
बिहार
'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
रेड ड्रेस में काजोल का ग्लैमरस अवतार, 51 की उम्र में फ्लॉन्ट किया स्टालिश लुक, देखें तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion