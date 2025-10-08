रेड ड्रेस में काजोल का ग्लैमरस अवतार, 51 की उम्र में फ्लॉन्ट किया स्टालिश लुक, देखें तस्वीरें

वर्कफ्रंट पर गौर करें तो इन दिनों काजोल अपने टॉक शो को लेकर लाइमलाइट में हैं. 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है. ट्विंकल खन्ना के साथ काजोल की इस जोड़ी को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.