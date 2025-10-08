हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरेड ड्रेस में काजोल का ग्लैमरस अवतार, 51 की उम्र में फ्लॉन्ट किया स्टालिश लुक, देखें तस्वीरें

रेड ड्रेस में काजोल का ग्लैमरस अवतार, 51 की उम्र में फ्लॉन्ट किया स्टालिश लुक, देखें तस्वीरें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 10:57 PM (IST)
Kajol Viral Photos: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराओं में शामिल काजोल को आज पैप्स ने स्पॉट किया. रेड आउटफिट में उनकी खूबसूरती देख सभी एक्ट्रेस के मुरीद बन गए. उनका ये अंदाज देख आप भी दिल हार बैठेंगे.

काजोल ने एक बार फिर अपनी खूबसूरती से सभी को दीवाना बनाया है. आज पैपराजी ने जब हसीना को स्पॉट किया तो उनकी खूबसूरती ने सबके दिल को छू लिया. यहां देखिए काजोल की ग्लैमरस तस्वीरें.

1/7
काजोल अक्सर ही अपने फैशन से हर किसी को हैरान कर देती हैं. हर तरह के आइटफिट्स को वो बहुत ग्रेसफुली कैरी करती हैं.
2/7
रेड आउटफिट में उनकी ऐसी खूबसूरती देख आप भी काजोल पर अपना दिल हार बैठेंगे. अपने स्टाइल और ग्रेस से अभिनेत्री एक बार फिर ऑडियंस को अपना मुरीद बनाने में सफल हुई हैं.
3/7
वायरल फोटोज में काजोल की ऐसी खूबसूरती देख सच में उनकी उम्र का पता लगा पाना मुश्किल है. इस उम्र में भी वो अपने स्टाइल और ग्रेस से कई यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर दे सकती हैं.
4/7
काजोल अब 51 की हो चुकी हैं लेकिन अभी भी उनका फिटनेस कमाल का है. हर आउटफिट में ही उनका अलग–अलग अवतार लाइमलाइट लूट लेता है.
5/7
इन वायरल तस्वीरों में हसीना ने रेड कलर का स्लिट कट ड्रेस कैरी किया है. इस सिंपल से ड्रेस को हसीना ने परफेक्टली स्टाइल कर काफी क्लासी बना दिया है जिसे देख सभी उनके इस अवतार की तारीफ कर रहे हैं.
6/7
इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने अपना मेकअप मिनिमल ही रखा था. स्टेटमेंट इयरिंग्स के साथ उन्होंने अपना ये स्टाइलिश लुक कंप्लीट किया. साथ ही बालों में सॉफ्ट कर्ल्स भी उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहे हैं.
7/7
वर्कफ्रंट पर गौर करें तो इन दिनों काजोल अपने टॉक शो को लेकर लाइमलाइट में हैं. 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है. ट्विंकल खन्ना के साथ काजोल की इस जोड़ी को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.
Published at : 08 Oct 2025 10:57 PM (IST)
