हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड26 साल पहले बॉबी देओल संग इश्क लड़ा चुकी हैं मनोज बाजेपयी की वाइफ, जानें अब कहां हैं और क्या करती हैं

Manoj Bajpayee wife Shabana Raza: इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की रियल वाइफ से मिलवाने जा रहे हैं. जानिए ये कौन हैं और क्या करती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 22 Nov 2025 03:46 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 3’ को लेकर चर्चा में हैं. सीरीज में एक बार फिर एक्टर का ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नजर आए. जिसे दर्शक काफी पसंजद भी कर रहे हैं. लेकिन यहां हम एक्टर की सीरीज नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ की बात करेंगे. चलिए जानते हैं कि उनकी वाइफ कौन हैं और क्या करती हैं.

मनोज बाजपेयी की वाइफ का नाम शबावा रजा है. बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि शबाना 90 के दशक में अपनी एक्टिंग और मासूमियत से लोगों का खूब दिल जीतती थी.
शबाना रजा के एक्टिंग करियर की शुरुआत विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 'करीब' से हुई थी. जिसमें एक्ट्रेस के साथ बॉबी देओल नजर आए थे.
शबाना और बॉबी की ये फिल्म पर्दे पर खास नहीं चली, लेकिन इसमें शबाना के काम को खूब पसंद किया गया.
इसके बाद एक्ट्रेस 'फिजा', 'होगी प्यार की जीत', 'कोई मेरे दिल में है' और साल 2008 में आई 'एसिड फैक्टरी' जैसी फिल्मों में नजर आई.
फिर अचानक ही शबाना रजा ने फिल्मों से संन्यास ले लिया. इसी बीच शबाना की मुलाकात एक्टर मनोज बाजपेयी से हुई थी.
दोनों ने शादी से पहले करीब 8 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. फिर दोनों ने धूमधाम से सात फेरे लिए. शादी के बाद ये कपल एक बेटी के पेरेंट्स बने.
शादी के बाद शबाना पूरी तरह से फैमिली में ही रम गई. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. जहां वो अक्सर बेटी और पति मनोज संग तस्वीरें शेयर करती हैं.
Published at : 22 Nov 2025 03:42 PM (IST)
