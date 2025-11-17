एक्सप्लोरर
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ फेम अन्या सिंह ने एयरपोर्ट पर दिखाया जलवा, कूल लुक में खूब दिए पोज
Anyaa Singh Pics: एक्ट्रेस अन्या सिंह इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उनकी एक्टिंग के साथ फैंस लुक के भी दीवाने बन चुके हैं. इन लेटेस्ट तस्वीरों में वो एयरपोर्ट पर पोज देती हुई नजर आई.
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की एक्ट्रेस अन्या सिंह हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई. जहां उन्होंने कूल और कम्फी लुक में देखा गया. उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
Published at : 17 Nov 2025 08:19 PM (IST)
Tags :The Bads Of Bollywood Anyaa Singh
बॉलीवुड
