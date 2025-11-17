हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फेम अन्या सिंह ने एयरपोर्ट पर दिखाया जलवा, कूल लुक में खूब दिए पोज

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ फेम अन्या सिंह ने एयरपोर्ट पर दिखाया जलवा, कूल लुक में खूब दिए पोज

Anyaa Singh Pics: एक्ट्रेस अन्या सिंह इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उनकी एक्टिंग के साथ फैंस लुक के भी दीवाने बन चुके हैं. इन लेटेस्ट तस्वीरों में वो एयरपोर्ट पर पोज देती हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 17 Nov 2025 08:19 PM (IST)
Anyaa Singh Pics: एक्ट्रेस अन्या सिंह इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उनकी एक्टिंग के साथ फैंस लुक के भी दीवाने बन चुके हैं. इन लेटेस्ट तस्वीरों में वो एयरपोर्ट पर पोज देती हुई नजर आई.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की एक्ट्रेस अन्या सिंह हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई. जहां उन्होंने कूल और कम्फी लुक में देखा गया. उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ने अन्या सिंह को रातोंरात स्टार बना दिया.
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने अन्या सिंह को रातोंरात स्टार बना दिया.
अब अन्या सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हैं. जहां उनकी तस्वीरें यूजर्स को दीवाना बनाए रखती हैं.
अब अन्या सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हैं. जहां उनकी तस्वीरें यूजर्स को दीवाना बनाए रखती हैं.
अन्या की ये लेटेस्ट तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की है. जहां वो कूल लुक में दिखाई दी. उन्होंने लाइट शेड का ट्राउजर और जैकेट पहनी है.
अन्या की ये लेटेस्ट तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की है. जहां वो कूल लुक में दिखाई दी. उन्होंने लाइट शेड का ट्राउजर और जैकेट पहनी है.
अन्या ने अपना ये एयरपोर्ट लुक खुले कर्ली बालों और ग्लोसी मेकअप के साथ पूरा किया है.
अन्या ने अपना ये एयरपोर्ट लुक खुले कर्ली बालों और ग्लोसी मेकअप के साथ पूरा किया है.
एक्ट्रेस ने एक हाथ में फोन और एक में बड़ा सा स्टाइलिश बैग लिया हुआ है. पैप्स को स्माइल करते हुए पोज देती दिखी.
एक्ट्रेस ने एक हाथ में फोन और एक में बड़ा सा स्टाइलिश बैग लिया हुआ है. पैप्स को स्माइल करते हुए पोज देती दिखी.
बता दें कि अन्या दिल्ली में पली-बढ़ी हैं. उनके पिता एक डॉक्टर हैं. लेकिन वो हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी.
बता दें कि अन्या दिल्ली में पली-बढ़ी हैं. उनके पिता एक डॉक्टर हैं. लेकिन वो हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी.
अन्या साल 2015 में दिल्ली से मुंबई आई थी. फिर साल 2017 में उन्होंने 'कैदी बैंड' नाम की फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था.
अन्या साल 2015 में दिल्ली से मुंबई आई थी. फिर साल 2017 में उन्होंने 'कैदी बैंड' नाम की फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था.
Published at : 17 Nov 2025 08:19 PM (IST)
The Bads Of Bollywood Anyaa Singh

बॉलीवुड फोटो गैलरी

