29 साल के इस एक्टर ने दी थी इंडिया की सबसे हिंसक फिल्म, अब ओटीटी पर बरसा रहे आग

29 साल के इस एक्टर ने दी थी इंडिया की सबसे हिंसक फिल्म, अब ओटीटी पर बरसा रहे आग

29 साल के एक्टर लक्ष्य ने फिल्म ‘किल’ से दर्शकों को झकझोर दिया था, जिसे इंडिया की सबसे हिंसक फिल्म कहा गया. अब वही लक्ष्य अपनी दमदार एक्टिंग से ओटीटी पर भी तहलका मचा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 09:18 PM (IST)
29 साल के एक्टर लक्ष्य ने फिल्म ‘किल’ से दर्शकों को झकझोर दिया था, जिसे इंडिया की सबसे हिंसक फिल्म कहा गया. अब वही लक्ष्य अपनी दमदार एक्टिंग से ओटीटी पर भी तहलका मचा रहे हैं.

लक्ष्य ने फिल्म ‘किल’ से बॉलीवुड में एंट्री की थी, जिसे इंडिया की सबसे ब्रूटल फिल्म कहा गया. इस फिल्म में उनके एक्शन और इंटेंस एक्टिंग ने उन्हें रातों-रात सुर्खियों में ला दिया. अब लक्ष्य अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ ओटीटी पर धमाल मचा रहे हैं और लगातार चर्चा में बने हुए हैं.

1/7
लक्ष्य लालवानी, बॉलीवुड में लक्ष्य के नाम से जाने जाते हैं. उनका जन्म 19 अप्रैल 1996 को दिल्ली में हुआ.
लक्ष्य लालवानी, बॉलीवुड में लक्ष्य के नाम से जाने जाते हैं. उनका जन्म 19 अप्रैल 1996 को दिल्ली में हुआ.
2/7
लक्ष्य ने करियर की शुरुआत टीवी से की. उनके पहले टीवी शो 'वॉरियर हाई (2015)' से उनका करियर शुरू हुआ.
लक्ष्य ने करियर की शुरुआत टीवी से की. उनके पहले टीवी शो 'वॉरियर हाई (2015)' से उनका करियर शुरू हुआ.
3/7
इसके बाद उन्होंने अन्य टीवी शोज में काम किया जैसे 'अधूरी कहानी हमारी', 'पोरस', जहां उन्होंने पोरस जैसे बड़े प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका निभाकर पहचान बनाई.
इसके बाद उन्होंने अन्य टीवी शोज में काम किया जैसे 'अधूरी कहानी हमारी', 'पोरस', जहां उन्होंने पोरस जैसे बड़े प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका निभाकर पहचान बनाई.
4/7
फिल्मी दुनिया में उनका डेब्यू 'किल' से हुआ, जो 2024 में रिलीज हुई. इस एक्शन थ्रिलर में लक्ष्य को एक्शन करते देखा गया.
फिल्मी दुनिया में उनका डेब्यू 'किल' से हुआ, जो 2024 में रिलीज हुई. इस एक्शन थ्रिलर में लक्ष्य को एक्शन करते देखा गया.
5/7
'किल' से पहले उन्होंने कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स साइन किए जैसे 'दोस्ताना 2' और' बेधड़क', पर कोविड और दूसरी वजहों से ये प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पाए या रिजेक्ट हो गए.
'किल' से पहले उन्होंने कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स साइन किए जैसे 'दोस्ताना 2' और' बेधड़क', पर कोविड और दूसरी वजहों से ये प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पाए या रिजेक्ट हो गए.
6/7
टीवी से फिल्मों तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था. लक्ष्य ने कई सीरीज़ और प्रोजेक्ट्स किए, कुछ चलते बने, कुछ नहीं बने.
टीवी से फिल्मों तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था. लक्ष्य ने कई सीरीज़ और प्रोजेक्ट्स किए, कुछ चलते बने, कुछ नहीं बने.
7/7
अब लक्ष्य एक नए वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में मुख्य रोल में है जो आर्यन खान की डायरेक्शन डेब्यू है
अब लक्ष्य एक नए वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में मुख्य रोल में है जो आर्यन खान की डायरेक्शन डेब्यू है
Published at : 21 Sep 2025 09:18 PM (IST)
Lakshya The Bads Of Bollywood

Embed widget