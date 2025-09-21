एक्सप्लोरर
29 साल के इस एक्टर ने दी थी इंडिया की सबसे हिंसक फिल्म, अब ओटीटी पर बरसा रहे आग
29 साल के एक्टर लक्ष्य ने फिल्म ‘किल’ से दर्शकों को झकझोर दिया था, जिसे इंडिया की सबसे हिंसक फिल्म कहा गया. अब वही लक्ष्य अपनी दमदार एक्टिंग से ओटीटी पर भी तहलका मचा रहे हैं.
लक्ष्य ने फिल्म ‘किल’ से बॉलीवुड में एंट्री की थी, जिसे इंडिया की सबसे ब्रूटल फिल्म कहा गया. इस फिल्म में उनके एक्शन और इंटेंस एक्टिंग ने उन्हें रातों-रात सुर्खियों में ला दिया. अब लक्ष्य अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ ओटीटी पर धमाल मचा रहे हैं और लगातार चर्चा में बने हुए हैं.
Published at : 21 Sep 2025 09:18 PM (IST)
Tags :Lakshya The Bads Of Bollywood
