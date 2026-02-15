हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडSlap Day 2026: इन बॉलीवुड फिल्मों में लगे हैं सेलेब्स को जोड़दार थप्पड़, देख आप भी हो जाएंगे हैरान

Slap Day 2026: इन बॉलीवुड फिल्मों में लगे हैं सेलेब्स को जोड़दार थप्पड़, देख आप भी हो जाएंगे हैरान

Slap Day 2026: स्लैप डे के मौके पर याद किए गए इन फिल्मों के थप्पड़ सिर्फ गुस्से वाले सीन नहीं थे. बल्कि कहानी के बड़े टर्निंग पॉइंट बने. आइए जानते हैं इन आइकॉनिक थप्पड़ों के पीछे की कहानी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Feb 2026 01:10 PM (IST)
Slap Day 2026: स्लैप डे के मौके पर याद किए गए इन फिल्मों के थप्पड़ सिर्फ गुस्से वाले सीन नहीं थे. बल्कि कहानी के बड़े टर्निंग पॉइंट बने. आइए जानते हैं इन आइकॉनिक थप्पड़ों के पीछे की कहानी.

कभी सोचा है फिल्मों में पड़ा एक थप्पड़ सिर्फ आवाज नहीं करता वो कहानी हिला देता है. कभी दोस्ती टूट जाती है कभी प्यार पर सवाल उठ जाता है तो कभी पूरा परिवार बिखर जाता है. बॉलीवुड में ऐसे कई थप्पड़ हुए हैं जिनकी गूंज आज भी लोगों को याद है. स्लैप डे के मौके पर चलिए याद करते हैं वो फिल्मी थप्पड़ जिन्होंने सिर्फ किरदारों को नहीं बल्कि लोगों की सोच को भी झकझोर कर रख दिया है.

1/8
बॉलीवुड में रोमांस और एक्शन तो खूब देखा होगा लेकिन कई बार एक जोरदार थप्पड़ पूरी कहानी बदल देता है. कुछ थप्पड़ ऐसे रहे हैं जिन्होंने रिश्ते तोड़ दिए कुछ ने सोच बदल दी और कुछ ने देशभर में बहस छेड़ दी. स्लैप डे के मौके पर बात करते हैं उन फिल्मों की जिनमें पड़े सबसे आइकॉनिक थप्पड़.
बॉलीवुड में रोमांस और एक्शन तो खूब देखा होगा लेकिन कई बार एक जोरदार थप्पड़ पूरी कहानी बदल देता है. कुछ थप्पड़ ऐसे रहे हैं जिन्होंने रिश्ते तोड़ दिए कुछ ने सोच बदल दी और कुछ ने देशभर में बहस छेड़ दी. स्लैप डे के मौके पर बात करते हैं उन फिल्मों की जिनमें पड़े सबसे आइकॉनिक थप्पड़.
2/8
थप्पड़ (2020)- इस फिल्म का नाम ही सब कुछ बता देता है. जब पार्टी में विक्रम सबके सामने अमृता को थप्पड़ मारता है तो वहां मौजूद शोर से ज्यादा खामोशी गूंजती है. ये सिर्फ एक सीन नहीं था पूरी फिल्म उसी एक थप्पड़ के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म ने उस ‘चलता है’ वाली सोच को चैलेंज किया था जिसमें शादी में औरत की इज्जत को हल्के में लिया जाता है. यहां एक थप्पड़ ने पूरे रिश्ते की नींव हिला दी थी.
थप्पड़ (2020)- इस फिल्म का नाम ही सब कुछ बता देता है. जब पार्टी में विक्रम सबके सामने अमृता को थप्पड़ मारता है तो वहां मौजूद शोर से ज्यादा खामोशी गूंजती है. ये सिर्फ एक सीन नहीं था पूरी फिल्म उसी एक थप्पड़ के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म ने उस ‘चलता है’ वाली सोच को चैलेंज किया था जिसमें शादी में औरत की इज्जत को हल्के में लिया जाता है. यहां एक थप्पड़ ने पूरे रिश्ते की नींव हिला दी थी.
Published at : 15 Feb 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Kabir Singh Dilwale Dulhania Le Jayenge Dil Chahta Hai

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 साल का प्यार, धोखा और मौत…नोएडा वैलेंटाइन डे सुसाइड केस की असली वजह आई सामने?
15 साल का प्यार, धोखा और मौत…नोएडा वैलेंटाइन डे सुसाइड केस की असली वजह आई सामने?
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Mahashivratri 2026: देशभर में 'हर-हर महादेव' की गूंज, देखें शिवालयों की अद्भुत तस्वीरें | Ujjain
Sadhguru के आश्रम की वो खास बात जिसकी वजह से महाशिवरात्रि पर आते हैं लोग | Isha Foundation
Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 साल का प्यार, धोखा और मौत…नोएडा वैलेंटाइन डे सुसाइड केस की असली वजह आई सामने?
15 साल का प्यार, धोखा और मौत…नोएडा वैलेंटाइन डे सुसाइड केस की असली वजह आई सामने?
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
जनरल नॉलेज
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
शिक्षा
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget