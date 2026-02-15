Slap Day 2026: इन बॉलीवुड फिल्मों में लगे हैं सेलेब्स को जोड़दार थप्पड़, देख आप भी हो जाएंगे हैरान

थप्पड़ (2020)- इस फिल्म का नाम ही सब कुछ बता देता है. जब पार्टी में विक्रम सबके सामने अमृता को थप्पड़ मारता है तो वहां मौजूद शोर से ज्यादा खामोशी गूंजती है. ये सिर्फ एक सीन नहीं था पूरी फिल्म उसी एक थप्पड़ के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म ने उस ‘चलता है’ वाली सोच को चैलेंज किया था जिसमें शादी में औरत की इज्जत को हल्के में लिया जाता है. यहां एक थप्पड़ ने पूरे रिश्ते की नींव हिला दी थी.