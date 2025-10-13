एक्सप्लोरर
Thamma Song Poison Baby Launch: मलाइका अरोड़ा ने रश्मिका मंदाना संग लगाए ठुमके, एक-दूजे के साथ दिए जमकर पोज
Thamma Song Poison Baby Launch: 'थामा' से अगला गाना 'पॉइजन बेबी' रिलीज हो गया है. इस गाने के लॉन्च इवेंट में आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा ने रश्मिका मंदाना के साथ जमकर डांस किया है.
हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' दिवाली पर रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फिल्म के गानों ने बज बनाया हुआ है. आज 'थामा' का अगला गाना 'पॉइजन बेबी' रिलीज हो गया है जिसके लॉन्च इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट पहुंची. इस दौरान 'पॉइजन बेबी' अदाकार मलाइका अरोड़ा भी नजर आईं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 13 Oct 2025 09:33 PM (IST)
10 Photos
10 Photos
7 Photos
9 Photos
10 Photos
