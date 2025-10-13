हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडThamma Song Poison Baby Launch: मलाइका अरोड़ा ने रश्मिका मंदाना संग लगाए ठुमके, एक-दूजे के साथ दिए जमकर पोज

Thamma Song Poison Baby Launch: मलाइका अरोड़ा ने रश्मिका मंदाना संग लगाए ठुमके, एक-दूजे के साथ दिए जमकर पोज

Thamma Song Poison Baby Launch: 'थामा' से अगला गाना 'पॉइजन बेबी' रिलीज हो गया है. इस गाने के लॉन्च इवेंट में आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा ने रश्मिका मंदाना के साथ जमकर डांस किया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 13 Oct 2025 09:47 PM (IST)
Thamma Song Poison Baby Launch: 'थामा' से अगला गाना 'पॉइजन बेबी' रिलीज हो गया है. इस गाने के लॉन्च इवेंट में आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा ने रश्मिका मंदाना के साथ जमकर डांस किया है.

हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' दिवाली पर रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फिल्म के गानों ने बज बनाया हुआ है. आज 'थामा' का अगला गाना 'पॉइजन बेबी' रिलीज हो गया है जिसके लॉन्च इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट पहुंची. इस दौरान 'पॉइजन बेबी' अदाकार मलाइका अरोड़ा भी नजर आईं.

1/10
'थामा' के आइटम सॉन्ग 'पाइजन बेबी' के लॉन्च इवेंट में रश्मिका मंदाना का ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला. एक्ट्रेस फ्लोरल प्रिंटेड लहंगे में दिखाई दीं.
2/10
ब्लैक कलर के फ्लोरल प्रिंटेड लहंगे के साथ एक्ट्रेस ने फुल स्लीव्स प्लेन कोटी पेयर की थी और मैचिंग दुपट्टा भी कैरी किया था.
3/10
वहीं मलाइका अरोड़ा व्हाइट कलर की स्कर्ट के साथ मैचिंग टॉप पहने स्पॉट हुईं. इस दौरान उन्होंने अपने बालों को खुला रखा.
4/10
मिनिमल मेकअप के साथ मलाइका सिंपल और स्टनिंग दिख रही थीं. उन्होंने इवेंट में हार्ट बना-बनाकर कैमरे को पोज दिए.
5/10
मलाइका और रश्मिका ने 'पॉइजन बेबी' गाने पर जमकर डांस भी किया. दोनों के लटको-झटकों से माहौल रंगीन हो गया.
6/10
दोनों एक्ट्रेसेस ने स्टेज पर जमकर ठुमके लगाए जिसकी तस्वीरें और वीडियोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं.
7/10
रश्मिका और मलाइका ने इस दौरान खूब मस्ती भी की जो कि तस्वीरों में साफ झलक रही है.
8/10
वहीं दोनों हसीनाओं ने एक-दूसरे की बाहों में बाहें डालकर पैप्स को खूब पोज दिए.
9/10
'पॉइजन बेबी' को 'तरस' फेम सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने अपनी आवाज दी है. ऐसे में सॉन्ग लॉन्च इवेंट में वो भी मौजूद रहीं और गाना गाकर सभी को एंटरटेन किया.
10/10
इवेंट में म्यूजिक कंपोजर सचिन-जिगर भी नजर आए. रश्मिका और मलाइका ने उनके साथ जमकर पोज दिए.
Published at : 13 Oct 2025 09:33 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna MALAIKA ARORA Thamma Poison Baby

Photo Gallery

