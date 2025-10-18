एक्सप्लोरर
Thamma Screening: शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें स्टार्स की तस्वीरें
Thamma Screening Photos: फिल्म 'थामा' की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. जो एक से बढ़कर एक लुक में नजर आए. नीचे देखिए उनकी खास तस्वीरें....
वरुण धवन और रश्मिका मंदाना इस वक्त फिल्म ‘थामा’ को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म दिवाली पर रिलीज होने जा रही है. आज मुंबई में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें स्टारकास्ट के साथ कई सितारे भी पहुंचे.
Published at : 18 Oct 2025 10:16 PM (IST)
Tags :Rashmika Mandanna Varun Dhawan Thamma
