Thamma Screening: शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें स्टार्स की तस्वीरें

Thamma Screening: शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें स्टार्स की तस्वीरें

Thamma Screening Photos: फिल्म 'थामा' की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. जो एक से बढ़कर एक लुक में नजर आए. नीचे देखिए उनकी खास तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Oct 2025 10:16 PM (IST)
Thamma Screening Photos: फिल्म 'थामा' की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. जो एक से बढ़कर एक लुक में नजर आए. नीचे देखिए उनकी खास तस्वीरें....

वरुण धवन और रश्मिका मंदाना इस वक्त फिल्म ‘थामा’ को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म दिवाली पर रिलीज होने जा रही है. आज मुंबई में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें स्टारकास्ट के साथ कई सितारे भी पहुंचे.

‘थामा’ की रिलीज से पहले शनिवार की शाम मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें फिल्म डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार समेत कई लोग शामिल हुए.
'थामा' की रिलीज से पहले शनिवार की शाम मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें फिल्म डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार समेत कई लोग शामिल हुए.
‘मुंज्या’ फेम एक्टर अभय वर्मा भी ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे. जिन्होंने रेड कार्पेट पर कई पोज दिए.
'मुंज्या' फेम एक्टर अभय वर्मा भी 'थामा' की स्क्रीनिंग में पहुंचे. जिन्होंने रेड कार्पेट पर कई पोज दिए.
वरुण धवन अपनी फिल्म ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में कूल लुक में दिखे. उन्होंने येलो शर्ट के साथ व्हाइट पेंट पहनी थी.
वरुण धवन अपनी फिल्म 'थामा' की स्क्रीनिंग में कूल लुक में दिखे. उन्होंने येलो शर्ट के साथ व्हाइट पेंट पहनी थी.
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में स्पॉट हुई. जो ब्लू साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी 'थामा' की स्क्रीनिंग में स्पॉट हुई. जो ब्लू साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
वहीं फिल्म की हीरोइन यानि रश्मिका मंदाना ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं.
वहीं फिल्म की हीरोइन यानि रश्मिका मंदाना 'थामा' की स्क्रीनिंग में अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं.
रश्मिका ने इस स्पेशल दिन के लिए व्हाइट कलर का शरारा सूट कैरी किया. जिसके साथ एक्ट्रेस ने ग्रीन दुपट्टा ओढ़ा.
रश्मिका ने इस स्पेशल दिन के लिए व्हाइट कलर का शरारा सूट कैरी किया. जिसके साथ एक्ट्रेस ने ग्रीन दुपट्टा ओढ़ा.
रश्मिका ने अपना लुक खुले कर्ली बालों, ग्लोसी मेकअप, मैचिंग चूड़ियों और अपनी मिलियन डॉलर स्माइल के साथ पूरा किया.
रश्मिका ने अपना लुक खुले कर्ली बालों, ग्लोसी मेकअप, मैचिंग चूड़ियों और अपनी मिलियन डॉलर स्माइल के साथ पूरा किया.
बता दें कि फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले वरुण धवन अपनी फैमिली के साथ मुंबई में स्पॉट किए गए थे.
बता दें कि फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले वरुण धवन अपनी फैमिली के साथ मुंबई में स्पॉट किए गए थे.
Published at : 18 Oct 2025 10:16 PM (IST)
Embed widget