हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडThamma Trailer Event: डैशिंग लुक में पहुंचे आयुष्मान खुराना, तो सुर्ख लाल साड़ी में ‘स्त्री’ का दिखा हसीन अवतार, देखें तस्वीरें

Thamma Trailer Event: डैशिंग लुक में पहुंचे आयुष्मान खुराना, तो सुर्ख लाल साड़ी में 'स्त्री' का दिखा हसीन अवतार, देखें तस्वीरें

Thamma Trailer Launch Event: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थामा' का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है. इसे मुंबई में एक शानदार इवेंट में लॉन्च किया गया. नीचे देखिए इसकी तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Sep 2025 08:42 PM (IST)
Thamma Trailer Launch Event: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थामा' का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है. इसे मुंबई में एक शानदार इवेंट में लॉन्च किया गया. नीचे देखिए इसकी तस्वीरें....

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' का धांसू ट्रेलर आज यानि शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया है. इस इवेंट में फिल्म की कास्ट के अलावा श्रद्धा कपूर भी बेहद खूबसूरत लुक में नजर आई. नीचे देखिए इवेंट की इनसाइड तस्वीरें...

1/7
'थामा' का ट्रेलर मुंबई के बांद्रा फोर्ट में लॉन्च किया गया है. इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिसमें फिल्म की कास्ट के अलावा श्रद्धा कपूर भी नजर आई.
'थामा' का ट्रेलर मुंबई के बांद्रा फोर्ट में लॉन्च किया गया है. इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिसमें फिल्म की कास्ट के अलावा श्रद्धा कपूर भी नजर आई.
2/7
आयुष्मान खुराना अपनी फिल्म के ट्रेलर रिलीज इवेंट में डैशिंग लुक में दिखे. एक्ट्रेस ने शर्ट और जींस के साथ लेदर जैकेट कैरी की थी.
आयुष्मान खुराना अपनी फिल्म के ट्रेलर रिलीज इवेंट में डैशिंग लुक में दिखे. एक्ट्रेस ने शर्ट और जींस के साथ लेदर जैकेट कैरी की थी.
3/7
वहीं बॉलीवुड की ‘स्त्री’ यानि श्रद्धा कपूर सुर्ख लाल साड़ी में अपने लुक से महफिल लूटती हुई दिखाई दी.
वहीं बॉलीवुड की 'स्त्री' यानि श्रद्धा कपूर सुर्ख लाल साड़ी में अपने लुक से महफिल लूटती हुई दिखाई दी.
4/7
श्रद्धा ने अपना लुक बालों में लंबी चोटी, ग्लोसी मेकअप, नेकपीस और अपनी मिलियन डॉलर की स्माइल के साथ पूरा किया.
श्रद्धा ने अपना लुक बालों में लंबी चोटी, ग्लोसी मेकअप, नेकपीस और अपनी मिलियन डॉलर की स्माइल के साथ पूरा किया.
5/7
वहीं स्टेज पर आयुष्मान खुराना और श्रद्धा कपूर ने एकसाथ मीडिया को कई सारे पोज भी दिए. दोनों की फोटो फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
वहीं स्टेज पर आयुष्मान खुराना और श्रद्धा कपूर ने एकसाथ मीडिया को कई सारे पोज भी दिए. दोनों की फोटो फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
6/7
'थामा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में ‘स्त्री’ का सरकटा भी पहुंचा. जिसकी साथ आयुष्मान और श्रद्धा जमकर मस्ती करते दिखे.
'थामा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में 'स्त्री' का सरकटा भी पहुंचा. जिसकी साथ आयुष्मान और श्रद्धा जमकर मस्ती करते दिखे.
7/7
बता दें कि 'थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवी फिल्म है. जो अगले महीने यानि 21 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है.
बता दें कि 'थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवी फिल्म है. जो अगले महीने यानि 21 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है.
Published at : 26 Sep 2025 08:42 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Shraddha Kapoor Thamma

Photo Gallery

क्रिकेट
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
इंडिया
ट्रंप के दवाओं पर 100 परसेंट टैरिफ को लेकर विदेश मंत्रालय का पहला रिएक्शन, 'कल नोटिस मिला, अब...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
क्रिकेट
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
इंडिया
ट्रंप के दवाओं पर 100 परसेंट टैरिफ को लेकर विदेश मंत्रालय का पहला रिएक्शन, 'कल नोटिस मिला, अब...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
इंडिया
Bihar Election: बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
हिमाचल प्रदेश
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
ब्यूटी
Pineapple Benefits:हेयर ग्रोथ से लेकर ग्लोइंग स्किन के लिए जरूरी टिप्स, जानिए अनानास खाने के फायदे
शिक्षा
IBPS PO प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट हुआ जारी, जानें कब होगी मुख्य परीक्षा
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
