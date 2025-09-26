एक्सप्लोरर
Thamma Trailer Event: डैशिंग लुक में पहुंचे आयुष्मान खुराना, तो सुर्ख लाल साड़ी में ‘स्त्री’ का दिखा हसीन अवतार, देखें तस्वीरें
Thamma Trailer Launch Event: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थामा' का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है. इसे मुंबई में एक शानदार इवेंट में लॉन्च किया गया. नीचे देखिए इसकी तस्वीरें....
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' का धांसू ट्रेलर आज यानि शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया है. इस इवेंट में फिल्म की कास्ट के अलावा श्रद्धा कपूर भी बेहद खूबसूरत लुक में नजर आई. नीचे देखिए इवेंट की इनसाइड तस्वीरें...
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Sep 2025 08:42 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
साड़ी में रानी मुखर्जी से ज्यादा खूबसूरत और कोई लग ही नहीं सकता, यकीन न हो तो तस्वीरें देख लें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
इंडिया
ट्रंप के दवाओं पर 100 परसेंट टैरिफ को लेकर विदेश मंत्रालय का पहला रिएक्शन, 'कल नोटिस मिला, अब...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion