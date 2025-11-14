एक्सप्लोरर
Tere Ishk Mein Trailer Launch: व्हाइट गाउन में अप्सरा बनकर पहुंचीं कृति सेनन, धनुष का दिखा डैशिंग अवतार, देखें तस्वीरें
Tere Ishk Mein Trailer launch Event Pics: फिल्म 'तेरे इश्क में' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की पूरी टीम पहुंची. इस दौरान धनुष और कृति सेनन का स्टाइलिश अवतार देखने को मिला.
साउथ स्टार धनुष अब बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रहे हैं. इन दिनों वो ‘तेरे इश्क’ में को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में एक्टर कृति सेनन संग इश्क लड़ाती दिखेंगे. फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है. जिसके इवेंट में दोनों स्टार्स स्टाइलिश लुक में दिखे. नीचे देखिए तस्वीरें....
Published at : 14 Nov 2025 09:35 PM (IST)
