Tere Ishk Mein Trailer Launch: व्हाइट गाउन में अप्सरा बनकर पहुंचीं कृति सेनन, धनुष का दिखा डैशिंग अवतार, देखें तस्वीरें

Tere Ishk Mein Trailer Launch: व्हाइट गाउन में अप्सरा बनकर पहुंचीं कृति सेनन, धनुष का दिखा डैशिंग अवतार, देखें तस्वीरें

Tere Ishk Mein Trailer launch Event Pics: फिल्म 'तेरे इश्क में' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की पूरी टीम पहुंची. इस दौरान धनुष और कृति सेनन का स्टाइलिश अवतार देखने को मिला.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 14 Nov 2025 09:35 PM (IST)
Tere Ishk Mein Trailer launch Event Pics: फिल्म 'तेरे इश्क में' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की पूरी टीम पहुंची. इस दौरान धनुष और कृति सेनन का स्टाइलिश अवतार देखने को मिला.

साउथ स्टार धनुष अब बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रहे हैं. इन दिनों वो ‘तेरे इश्क’ में को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में एक्टर कृति सेनन संग इश्क लड़ाती दिखेंगे. फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है. जिसके इवेंट में दोनों स्टार्स स्टाइलिश लुक में दिखे. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/7
‘तेरे इश्क’ में का ट्रेलर मुंबई में एक शानदार इवेंट में लॉन्च किया गया. जिसमें फिल्म की पूरी स्टारकास्ट पहुंची थी.
‘तेरे इश्क’ में का ट्रेलर मुंबई में एक शानदार इवेंट में लॉन्च किया गया. जिसमें फिल्म की पूरी स्टारकास्ट पहुंची थी.
2/7
इस इवेंट में फिल्म के मेन लीड एक्टर कृति सेनन और धनुष सजधज कर पहुंचे. दोनों ने स्टेज पर एकसाथ मीडिया को कई पोज भी दिए.
इस इवेंट में फिल्म के मेन लीड एक्टर कृति सेनन और धनुष सजधज कर पहुंचे. दोनों ने स्टेज पर एकसाथ मीडिया को कई पोज भी दिए.
3/7
कृति सेनन अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में व्हाइट आउटफिट पहनकर कहर ढहाती हुई नजर आई हैं.
कृति सेनन अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में व्हाइट आउटफिट पहनकर कहर ढहाती हुई नजर आई हैं.
4/7
एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का डीपनेक फ्लोर लेंथ गाउन पहना हुआ है. इस लुक को एक्ट्रेस ने मैचिंग जैकेट, झुमके और ग्लोसी मेकअप संग पूरा किया.
एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का डीपनेक फ्लोर लेंथ गाउन पहना हुआ है. इस लुक को एक्ट्रेस ने मैचिंग जैकेट, झुमके और ग्लोसी मेकअप संग पूरा किया.
5/7
वहीं फिल्म में शंकर का रोल निभा रहे पॉपुलर एक्टर धनुष इस दौरान ब्लू कलर के सूट में दिखे. उन्होंने गले में रुद्राक्ष माला भी पहनी थी.
वहीं फिल्म में शंकर का रोल निभा रहे पॉपुलर एक्टर धनुष इस दौरान ब्लू कलर के सूट में दिखे. उन्होंने गले में रुद्राक्ष माला भी पहनी थी.
6/7
फिल्म के ट्रेलर ही नहीं बल्कि इस इवेंट में भी कृति और धनुष के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली. अब दोनों की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.
फिल्म के ट्रेलर ही नहीं बल्कि इस इवेंट में भी कृति और धनुष के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली. अब दोनों की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.
7/7
कृति और धनुष ने इवेंट में मीडिया से ना सिर्फ बातचीत की बल्कि उनके साथ फोटोज भी क्लिक करवाई. बता दें कि ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
कृति और धनुष ने इवेंट में मीडिया से ना सिर्फ बातचीत की बल्कि उनके साथ फोटोज भी क्लिक करवाई. बता दें कि ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
Published at : 14 Nov 2025 09:35 PM (IST)
Embed widget