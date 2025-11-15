हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कृति सेनन की 8 तस्वीरें: ग्लोइंग स्किन और पतली कमर से फैंस को दीवाना बनाती हैं एक्ट्रेस

कृति सेनन की 8 तस्वीरें: ग्लोइंग स्किन और पतली कमर से फैंस को दीवाना बनाती हैं एक्ट्रेस

Kriti Sanon Gorgeous Look: इस रिपोर्ट में हम आपको कृति सेनन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनमें एक्ट्रेस के दिलकश अवतार आपका भी दिल चुरा लेंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 15 Nov 2025 05:42 PM (IST)
Kriti Sanon Gorgeous Look: इस रिपोर्ट में हम आपको कृति सेनन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनमें एक्ट्रेस के दिलकश अवतार आपका भी दिल चुरा लेंगे.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘तेरे इश्क में’ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुई है. जिसमें कृति और साउथ स्टार धनुष की जुनूनी दीवानगी देखने को मिली. ट्रेलर को दर्शक ने काफी पसंद किया और अब वो इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में हम आपको एक्ट्रेस की कुछ दिलकश तस्वीरें दिखा रहे हैं.

1/8
कृति सेनन बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से एक हैं. जो अपनी एक्टिंग के साथ फैशन सेंस और स्टाइल से लोगों को दीवाना बनाती हैं.
कृति सेनन बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से एक हैं. जो अपनी एक्टिंग के साथ फैशन सेंस और स्टाइल से लोगों को दीवाना बनाती हैं.
2/8
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं. जहां हर दिन वो फैंस के लिए अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं. जहां हर दिन वो फैंस के लिए अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
3/8
इन तस्वीरों पर एक्ट्रेस के फैंस भी इस कदर प्यार लुटाते हैं कि उनकी पोस्ट पलभर में ही वायरल होने लगती हैं.
इन तस्वीरों पर एक्ट्रेस के फैंस भी इस कदर प्यार लुटाते हैं कि उनकी पोस्ट पलभर में ही वायरल होने लगती हैं.
4/8
कृति की ये तस्वीर उनके लेटेस्ट वेकेशन की है. जहां वो ग्रीन आउटफिट में बीच किनारे कहर ढहाती हुई नजर आई थी.
कृति की ये तस्वीर उनके लेटेस्ट वेकेशन की है. जहां वो ग्रीन आउटफिट में बीच किनारे कहर ढहाती हुई नजर आई थी.
5/8
इस ऑफ शोल्डर बॉडीकोन गाउन में कृति सेनन अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई थी. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें भी खूब चर्चा में रही थी.
इस ऑफ शोल्डर बॉडीकोन गाउन में कृति सेनन अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई थी. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें भी खूब चर्चा में रही थी.
6/8
कृति की सिर्फ खूबसूरती ही नहीं फैंस उनकी हाइट पर भी फिदा है. ऐसे में जब भी वो साड़ी में नजर आती हैं. तो कोई भी एक्ट्रेस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता.
कृति की सिर्फ खूबसूरती ही नहीं फैंस उनकी हाइट पर भी फिदा है. ऐसे में जब भी वो साड़ी में नजर आती हैं. तो कोई भी एक्ट्रेस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता.
7/8
इस सफेद लिबास में कृति सेनन किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहे. उनके कजरारे नैन फैंस के दिलों पर छुरियां चलाते हैं.
इस सफेद लिबास में कृति सेनन किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहे. उनके कजरारे नैन फैंस के दिलों पर छुरियां चलाते हैं.
8/8
बता दें कि कृति सेनन बहुत जल्द धनुष के साथ फिल्म ‘तेरे इश्क में’ नजर आएंगी. फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
बता दें कि कृति सेनन बहुत जल्द धनुष के साथ फिल्म 'तेरे इश्क में' नजर आएंगी. फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
Published at : 15 Nov 2025 05:42 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Tere Ishk Mein

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
