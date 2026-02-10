एक्सप्लोरर
Teddy Bear Day 2026: बाॉलीवुड की इन 7 फिल्मों में टेडी बियर की वजह से आया लव एंगल, इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल
Teddy Day special 2026: बॉलीवुड फिल्मों में टेडी बियर सिर्फ गिफ्ट नहीं बल्कि प्यार और इमोशन्स दिखाने का खास जरिया रहा है. फिल्मों में टेडी बियर ने अलग-अलग तरह से लव एंगल को मजबूत किया है.
प्यार जताने का सबसे क्यूट तरीका अगर कोई है तो वो है टेडी बियर. टेडी डे नाम आते ही प्यार, मासूमियत और इमोशन्स याद आ जाते हैं. बॉलीवुड भी इस फीलिंग से कभी दूर नहीं रहा है. कई फिल्मों में टेडी बियर ने लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाया है. कहीं ये दोस्ती की पहचान बना तो कहीं प्यार जताने का जरिया. अगर आप भी रोमांटिक मूड में हैं तो ये टेडी बियर वाली फिल्में ओटीटी पर देखकर अपना दिन और भी खास बना सकते हैं.
1/7
2/7
Published at : 10 Feb 2026 01:29 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
बाॉलीवुड की इन 7 फिल्मों में टेडी बियर की वजह से आया लव एंगल, इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
11 Photos
वैलेंटाइन डे पर दिल जीत लेगा दिशा पाटनी के ये रेड लुक, रोमांटिक डेट के लिए परफेक्ट है ये आउटफिट
बॉलीवुड
7 Photos
जब इन फिल्मों में प्यार के नाम पर आशिक हुआ सनकी, कर दी हदें पार, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे
बॉलीवुड
9 Photos
Valentine Look: आउटफिट को लेकर हैं कन्फ्यूज? ट्राय करें बॉलीवुड दीवाज के ये 8 ट्रेंडी आउटफिट्स
बॉलीवुड
8 Photos
Chocolate Day 2026: आलिया-दीपिका से लेकर करीना तक, चॉकलेट खाने के शौकीन हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स
बॉलीवुड
11 Photos
'धुरंधर' की एक्ट्रेस से बहुत पीछे रह गए सनी देओल, पॉपुलैरिटी स्टार्स की लिस्ट देख लें
बॉलीवुड
13 Photos
वैलेंटाइन वीक में छाया ‘चॉकलेट ब्राउन’ ट्रेंड, आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर तक ने ऐसे बदला स्टाइल गेम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
बिहार
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
विश्व
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
बाॉलीवुड की इन 7 फिल्मों में टेडी बियर की वजह से आया लव एंगल, इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
11 Photos
वैलेंटाइन डे पर दिल जीत लेगा दिशा पाटनी के ये रेड लुक, रोमांटिक डेट के लिए परफेक्ट है ये आउटफिट
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion