सलमान खान और भाग्यश्री की सुपरहिट फिल्म 'मैंने प्यार किया' में भाग्यश्री का वो मशहूर टेडी बियर आज भी लोगों को याद है. टोपी पहने उस टेडी पर 'Friends' लिखा होता है और फिल्म में भाग्यश्री अक्सर उसी के साथ नजर आती हैं. धीरे-धीरे यही टेडी उनके और सलमान के प्यार की पहचान बन जाता है. ये फिल्म आज भी रोमांस की मिसाल मानी जाती है और अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.