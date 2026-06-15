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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा...' 51 की उम्र में एयरपोर्ट पर दिखा एक्ट्रेस का किलर लुक

'तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा...' 51 की उम्र में एयरपोर्ट पर दिखा एक्ट्रेस का किलर लुक

Karisma Kapoor Photos: करिश्मा कपूर 51 की उम्र में भी बेहद खूबसूरत है. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Jun 2026 11:33 AM (IST)
Karisma Kapoor Photos: करिश्मा कपूर 51 की उम्र में भी बेहद खूबसूरत है. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.

51 साल की करिश्मा कपूर आज भी अपनी खूबसूरती और फिटनेस से लोगों को हैरान कर देती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनका स्टाइलिश और कूल अंदाज देखने को मिला.

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करिश्मा कपूर को आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दुरान एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई.
करिश्मा कपूर को आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दुरान एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई.
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लुक की बात करें तो करिश्मा कपूर ने डेनिम और टी शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पहन रखी थी. उनका ये लुक बेहद ही क्लासी लग रहा था.
लुक की बात करें तो करिश्मा कपूर ने डेनिम और टी शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पहन रखी थी. उनका ये लुक बेहद ही क्लासी लग रहा था.
Published at : 15 Jun 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
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