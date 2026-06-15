एक्सप्लोरर
'तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा...' 51 की उम्र में एयरपोर्ट पर दिखा एक्ट्रेस का किलर लुक
Karisma Kapoor Photos: करिश्मा कपूर 51 की उम्र में भी बेहद खूबसूरत है. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.
51 साल की करिश्मा कपूर आज भी अपनी खूबसूरती और फिटनेस से लोगों को हैरान कर देती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनका स्टाइलिश और कूल अंदाज देखने को मिला.
1/7
2/7
Published at : 15 Jun 2026 11:33 AM (IST)
Tags :Karisma Kapoor
बॉलीवुड
7 Photos
'तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा...' 51 की उम्र में एयरपोर्ट पर दिखा एक्ट्रेस का किलर लुक
बॉलीवुड
8 Photos
लुक्स में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं बादशाह की पत्नी ईशा रिखी, ग्लैमरस अंदाज के आगे फीकी पड़ जाती हैं बड़ी-बड़ी हसीनाएं
बॉलीवुड
8 Photos
आमिर खान की पार्टी में छाईं एक्स-वाइफ किरण राव, बेटे आजाद ने भी लूटी महफिल, देखें फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
'अल्फा' से लेकर 'ये प्रेम मोल लिया', इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगी शरवरी वाघ
बॉलीवुड
7 Photos
ऐश्वर्या राय से लेकर सुष्मिता सेन तक, कंगना रनौत से पहले ये हसीनाएं निभा चुकी हैं नर्स का किरदार
बॉलीवुड
7 Photos
'लगान' की 25वीं एनिवर्सरी पर करीना कपूर ने लूटी लाइमलाइट, पिंक सूट में ढाया कहर, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'लगान' ने पूरे किए 25 साल, टीम ने मनाया जश्न, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग चमके आमिर खान
बॉलीवुड
9 Photos
आमिर खान की पार्टी में करीना कपूर ने चुराई लाइमलाइट, गर्लफ्रेंड संग पहुंचे इमरान खान, देखिए Inside Photos
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरें भी कीं शेयर
मनोरंजन
'दृश्यम 3' से 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
मनोरंजन
'पेद्दी' ने दूसरे संडे मचाई धूम, जमकर छापे नोट, 4 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये तगड़ा रिकॉर्ड
मनोरंजन
राम चरण और उपासना ने अपनी 14वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर फैंस को दिया तोहफा, शेयर की अपने ट्विंस बच्चों की पहली झलक
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा...' 51 की उम्र में एयरपोर्ट पर दिखा एक्ट्रेस का किलर लुक
बॉलीवुड
8 Photos
लुक्स में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं बादशाह की पत्नी ईशा रिखी, ग्लैमरस अंदाज के आगे फीकी पड़ जाती हैं बड़ी-बड़ी हसीनाएं
एबीपी लाइव
Opinion