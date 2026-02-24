एक्सप्लोरर
ब्रेकअप के बाद तारा सुतारिया ने खरीदा नया आशियाना, तस्वीरों में दिखाई ड्रीम होम की Inside झलक
Tara Sutaria Home: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने हाल ही में अपना नया घर खरीदा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर घर की फोटों शेयर कर इस बात की खुशखबरी फैंस को दी है.
ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया ने अपनी लाइफ में नई और खूबसूरत शुरुआत की है. एक्ट्रेस ने अपना पहला घर खरीद लिया है और इसकी झलक फैंस के साथ शेयर की है. नए घर और नए साल 2026 का स्वागत तारा ने पूरे उत्साह के साथ किया है जिसे देखकर उनके चाहने वाले भी काफी खुश नजर आ रहे हैं.
1/7
2/7
Published at : 24 Feb 2026 11:09 AM (IST)
Tags :Tara Sutaria Bollywood 'Toxic'
बॉलीवुड
11 Photos
ऑफ-व्हाइट ड्रेस में भाग्यश्री ने ढाया कहर, पैपराजी संग बर्थडे सेलिब्रेट करती दिखीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
12 Photos
गर्लफ्रेंड सबा का हाथ थामे एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
पाकिस्तानी फिल्मों से इस एक्ट्रेस ने किया करियर शुरू, फिर इंटीमेट सीन देकर मचाया बवाल
बॉलीवुड
9 Photos
नेटफ्लिक्स पर चंद दिन की मेहमान है ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ की ये फिल्में, नहीं देखी तो फौरन देख डालें
बॉलीवुड
8 Photos
'दो दीवाने सहर में' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, अविनाश तिवारी ने दिया मेधा शंकर के साथ पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
मनोरंजन
वॉलीबॉल मैच, पूल पार्टी...रश्मिका मंदाना और विजय की प्री-वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें आईं सामने
मनोरंजन
टीना के सामने फूटेगा अनुपमा का भांडा, परी को होगा प्रेम और प्रेरणा पर शक
मनोरंजन
मंडे टेस्ट में 'अस्सी' या 'दो दीवाने सहर' में से किसने मारी बाजी? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion