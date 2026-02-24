हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्रेकअप के बाद तारा सुतारिया ने खरीदा नया आशियाना, तस्वीरों में दिखाई ड्रीम होम की Inside झलक

ब्रेकअप के बाद तारा सुतारिया ने खरीदा नया आशियाना, तस्वीरों में दिखाई ड्रीम होम की Inside झलक

Tara Sutaria Home: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने हाल ही में अपना नया घर खरीदा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर घर की फोटों शेयर कर इस बात की खुशखबरी फैंस को दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Feb 2026 11:09 AM (IST)
Tara Sutaria Home: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने हाल ही में अपना नया घर खरीदा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर घर की फोटों शेयर कर इस बात की खुशखबरी फैंस को दी है.

ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया ने अपनी लाइफ में नई और खूबसूरत शुरुआत की है. एक्ट्रेस ने अपना पहला घर खरीद लिया है और इसकी झलक फैंस के साथ शेयर की है. नए घर और नए साल 2026 का स्वागत तारा ने पूरे उत्साह के साथ किया है जिसे देखकर उनके चाहने वाले भी काफी खुश नजर आ रहे हैं.

तारा सुतारिया ने हाल ही में अपने फैंस के साथ बड़ी खुशखबरी शेयर की है. कुछ दिनों पहले ही उनके ब्रेकअप की खबरें सुर्खियों में थीं.
तारा सुतारिया ने हाल ही में अपने फैंस के साथ बड़ी खुशखबरी शेयर की है. कुछ दिनों पहले ही उनके ब्रेकअप की खबरें सुर्खियों में थीं.
लेकिन अब एक्ट्रेस ने फैंस के लिए खुशियों भरी खबर दी है. तारा ने अपना पहला घर खरीदा है और इसे अपने स्टाइल में सजाया है.
लेकिन अब एक्ट्रेस ने फैंस के लिए खुशियों भरी खबर दी है. तारा ने अपना पहला घर खरीदा है और इसे अपने स्टाइल में सजाया है.
Published at : 24 Feb 2026 11:09 AM (IST)
Tara Sutaria Bollywood 'Toxic'

