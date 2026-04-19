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वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद इसके संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं तारा सुतारिया, शेयर की क्यूट फोटोज
Tara Sutaria Post: तारा सुतारिया इन दिनों अपने पेट डॉग के साथ सुकून भरे पल बिता रही है, जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. तारा के लुक और पेट के लिए प्यार ने फैंस को उनका दीवाना बना रहा है.
ब्रेकअप की खबरों के बीच एक्ट्रेस तारा सुतरिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. वीर पहाड़िया से अलग होने के बाद तारा ने सोशल मीडिया पर कुछ क्यूट तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपने पेट डॉग के साथ सुकून भरे पल बिताती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में तारा का सॉफ्ट और एलिगेंट अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है. साथ ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 11:08 PM (IST)
Tags :Tara Sutaria Bollywood
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