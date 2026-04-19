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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडवीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद इसके संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं तारा सुतारिया, शेयर की क्यूट फोटोज

वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद इसके संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं तारा सुतारिया, शेयर की क्यूट फोटोज

Tara Sutaria Post: तारा सुतारिया इन दिनों अपने पेट डॉग के साथ सुकून भरे पल बिता रही है, जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. तारा के लुक और पेट के लिए प्यार ने फैंस को उनका दीवाना बना रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Apr 2026 11:08 PM (IST)
Tara Sutaria Post: तारा सुतारिया इन दिनों अपने पेट डॉग के साथ सुकून भरे पल बिता रही है, जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. तारा के लुक और पेट के लिए प्यार ने फैंस को उनका दीवाना बना रहा है.

ब्रेकअप की खबरों के बीच एक्ट्रेस तारा सुतरिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. वीर पहाड़िया से अलग होने के बाद तारा ने सोशल मीडिया पर कुछ क्यूट तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपने पेट डॉग के साथ सुकून भरे पल बिताती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में तारा का सॉफ्ट और एलिगेंट अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है. साथ ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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तारा ने व्हाइट कलर की टीशर्ट और पैंट पहनी है, जो उन्हें ग्रेसफुल और कम्फर्टेबल लुक दे रही है. उनका ये स्टाइल फैंस को पसंद आ रहा है.
तारा ने व्हाइट कलर की टीशर्ट और पैंट पहनी है, जो उन्हें ग्रेसफुल और कम्फर्टेबल लुक दे रही है. उनका ये स्टाइल फैंस को पसंद आ रहा है.
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तारा ने इसमें अपने बालों को जुड़ा बनाया हुआ हैं, जिससे उनका फेस क्लियर नजर आ रहा है और उनकी नेचुरल ब्यूटी भी साफ दिख रही है.
तारा ने इसमें अपने बालों को जुड़ा बनाया हुआ हैं, जिससे उनका फेस क्लियर नजर आ रहा है और उनकी नेचुरल ब्यूटी भी साफ दिख रही है.
Published at : 19 Apr 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
Tara Sutaria Bollywood

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