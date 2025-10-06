एक्सप्लोरर
बॉयफ्रेंड वीर संग इटली में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं तारा सुतारिया, शेयर की सिजलिंग तस्वीरें
Tara Sutaria तारा सुतारिया ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. फोटोज में एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आई.
बॉलीवुड के लवबर्ड तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया इन दिनों इटली में हैं. जहां दोनों एक-दूजे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. इसकी झलक अब एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए फैंस को भी दिखाई. आप भी डालिए कपल की तस्वीरों पर एक नजर....
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 06 Oct 2025 10:10 PM (IST)
Tags :Tara Sutaria Veer Pahariya Bollywood
