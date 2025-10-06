हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉयफ्रेंड वीर संग इटली में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं तारा सुतारिया, शेयर की सिजलिंग तस्वीरें

बॉयफ्रेंड वीर संग इटली में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं तारा सुतारिया, शेयर की सिजलिंग तस्वीरें

Tara Sutaria तारा सुतारिया ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. फोटोज में एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 06 Oct 2025 10:10 PM (IST)
Tara Sutaria तारा सुतारिया ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. फोटोज में एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आई.

बॉलीवुड के लवबर्ड तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया इन दिनों इटली में हैं. जहां दोनों एक-दूजे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. इसकी झलक अब एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए फैंस को भी दिखाई. आप भी डालिए कपल की तस्वीरों पर एक नजर....

1/8
तारा सुतारिया ने अपने इटली वेकेशन की कई सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक नजर आया.
तारा सुतारिया ने अपने इटली वेकेशन की कई सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक नजर आया.
2/8
तारा की शेयर की गई इन तस्वीरों में से कुछ में एक्ट्रेस अकेले ही हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आ रही हैं. तो कुछ में उनके बॉयफ्रेंड और एक्टर वीर पहाड़िया नजर आ रहे हैं.
तारा की शेयर की गई इन तस्वीरों में से कुछ में एक्ट्रेस अकेले ही हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आ रही हैं. तो कुछ में उनके बॉयफ्रेंड और एक्टर वीर पहाड़िया नजर आ रहे हैं.
3/8
इटली में वीर का भी डैशिंग लुक देखने को मिला. इस ब्लैक शर्ट में चश्मा लगाए वीर खूब जच रहे हैं.
इटली में वीर का भी डैशिंग लुक देखने को मिला. इस ब्लैक शर्ट में चश्मा लगाए वीर खूब जच रहे हैं.
4/8
तारा ने अपनी तस्वीरों में इटली की अलग-अलग लोकेशन की झलक दिखाई. लेकिन फैंस की नजरें सिर्फ एक्ट्रेस पर ही अटक गई है.
तारा ने अपनी तस्वीरों में इटली की अलग-अलग लोकेशन की झलक दिखाई. लेकिन फैंस की नजरें सिर्फ एक्ट्रेस पर ही अटक गई है.
5/8
इस एनिमल प्रिंट ब्रालेट और जींस में तारा अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिखाई दी. उनकी अदाएं फैंस के दिलों पर छुरियां चला रही हैं.
इस एनिमल प्रिंट ब्रालेट और जींस में तारा अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिखाई दी. उनकी अदाएं फैंस के दिलों पर छुरियां चला रही हैं.
6/8
वीर के साथ इटली से ये तस्वीरें शेयर करते हुए तारा ने कैप्शन में लिखा, ‘समर’ और इसके साथ कई सारी अलग-अलग इमोजी भी बनाई.
वीर के साथ इटली से ये तस्वीरें शेयर करते हुए तारा ने कैप्शन में लिखा, ‘समर’ और इसके साथ कई सारी अलग-अलग इमोजी भी बनाई.
7/8
एक फोटो में तारा सुतारिया व्हाइट कलर की मैक्सी ड्रेस पहने नजर आई. एक्ट्रेस सूरज की रोशनी में पोज देती और भी खूबसूरत लग रही हैं.
एक फोटो में तारा सुतारिया व्हाइट कलर की मैक्सी ड्रेस पहने नजर आई. एक्ट्रेस सूरज की रोशनी में पोज देती और भी खूबसूरत लग रही हैं.
8/8
बता दें कि तारा और वीर ने कुछ वक्त पहले ही अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है. दोनों की जोड़ी पर फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं.
बता दें कि तारा और वीर ने कुछ वक्त पहले ही अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है. दोनों की जोड़ी पर फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 06 Oct 2025 10:10 PM (IST)
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
