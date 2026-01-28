हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ब्रेकअप के बाद किसके संग घूमने निकली तारा सुतरिया, तस्वीरें आई सामने

ब्रेकअप के बाद किसके संग घूमने निकली तारा सुतरिया, तस्वीरें आई सामने

तारा सुतारिया को हाल ही में स्पॉट किया गया. इस दौरान तारा ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. तारा सुतारिया की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 08:52 PM (IST)
तारा सुतारिया को हाल ही में स्पॉट किया गया. इस दौरान तारा ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. तारा सुतारिया की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

तारा सुतारिया अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उन्हें हाल ही में स्पॉट किया गया. उनका सिजलिंग अवतार छाया हुआ है.

1/7
तारा के साथ रिया चक्रवर्ती भी नजर आईं. रिया को ब्राउन कलर के टॉप और जींस में देखा गया. रिया और तारा ने साथ में पोज भी दिए.
तारा के साथ रिया चक्रवर्ती भी नजर आईं. रिया को ब्राउन कलर के टॉप और जींस में देखा गया. रिया और तारा ने साथ में पोज भी दिए.
2/7
तारा का ये अंदाज वायरल है. उन्होंने ब्लैक कलर का वन स्ट्रैप टॉप पहना था.
तारा का ये अंदाज वायरल है. उन्होंने ब्लैक कलर का वन स्ट्रैप टॉप पहना था.
Published at : 28 Jan 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Tara Sutaria

बॉलीवुड फोटो गैलरी

