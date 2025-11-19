हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकिस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे

किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे

Veer Pahariya Birthday Wishes For Tara Sutaria: एक्ट्रेस तारा सुतारिया का आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने उन्हें खास अंदाज में विश किया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 19 Nov 2025 03:43 PM (IST)
Veer Pahariya Birthday Wishes For Tara Sutaria: एक्ट्रेस तारा सुतारिया का आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने उन्हें खास अंदाज में विश किया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया का आज बर्थडे है, वो आज 30 साल की हो गई हैं. ऐसे में उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें रोमांटिक फोटोज के साथ बर्थडे विश किया है और उनके लिए स्पेशल नोट भी लिखा है.

1/7
वीर पहाड़िया ने इंस्टाग्राम पर तारा सुतारिया संग अनसीन रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं. पहली तस्वीर में वो तारा को किस करते नजर आ रहे हैं.
वीर पहाड़िया ने इंस्टाग्राम पर तारा सुतारिया संग अनसीन रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं. पहली तस्वीर में वो तारा को किस करते नजर आ रहे हैं.
2/7
दूसरी तस्वीर में वीर तारा के लिए पियानो बजाते दिखाई दे रहे हैं. ढेर सारे जलती मोमबत्तियों के बीच तारा अपने पार्टनर को एडमायर करती दिख रही हैं.
दूसरी तस्वीर में वीर तारा के लिए पियानो बजाते दिखाई दे रहे हैं. ढेर सारे जलती मोमबत्तियों के बीच तारा अपने पार्टनर को एडमायर करती दिख रही हैं.
3/7
एक और फोटो में वीर तारा को प्यार से खिलाते नजर आ रहे हैं. वहीं इस दौरान तारा उन्हें प्यार से निहार रही हैं.
एक और फोटो में वीर तारा को प्यार से खिलाते नजर आ रहे हैं. वहीं इस दौरान तारा उन्हें प्यार से निहार रही हैं.
4/7
एक फोटो में तारा और वीर समुंदर के बीच जहाज पर पोज देते दिख रहे हैं. इस दौरान तारा वीर की बाहों में लेटी नजर आ रही हैं.
एक फोटो में तारा और वीर समुंदर के बीच जहाज पर पोज देते दिख रहे हैं. इस दौरान तारा वीर की बाहों में लेटी नजर आ रही हैं.
5/7
इन फोटोज को शेयर करते हुए वीर पहाड़िया ने कैप्शन में तारा के लिए लिखा- 'हैप्पी बर्थडे मेरी दिल.'
इन फोटोज को शेयर करते हुए वीर पहाड़िया ने कैप्शन में तारा के लिए लिखा- 'हैप्पी बर्थडे मेरी दिल.'
6/7
बता दें कि वीर और तारा का अफेयर किसी से छुपा नहीं है. दोनों हर पार्टी और हर इवेंट में साथ नजर आते हैं. कपल अक्सर डिनर डेट पर भी साथ स्पॉट होता है.
बता दें कि वीर और तारा का अफेयर किसी से छुपा नहीं है. दोनों हर पार्टी और हर इवेंट में साथ नजर आते हैं. कपल अक्सर डिनर डेट पर भी साथ स्पॉट होता है.
7/7
तारा सुतारिया के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म 'तड़प' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद उन्हें 'मरजावां' और 'एक विलेन रिटर्न्स' में भी देखा गया था.
तारा सुतारिया के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म 'तड़प' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद उन्हें 'मरजावां' और 'एक विलेन रिटर्न्स' में भी देखा गया था.
Published at : 19 Nov 2025 03:34 PM (IST)
Tags :
Tara Sutaria Veer Pahariya Tara Sutaria Birthday

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
महाराष्ट्र
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
महाराष्ट्र
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
हेल्थ
Self Medication: खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget