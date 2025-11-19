एक्सप्लोरर
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
Veer Pahariya Birthday Wishes For Tara Sutaria: एक्ट्रेस तारा सुतारिया का आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने उन्हें खास अंदाज में विश किया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया का आज बर्थडे है, वो आज 30 साल की हो गई हैं. ऐसे में उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें रोमांटिक फोटोज के साथ बर्थडे विश किया है और उनके लिए स्पेशल नोट भी लिखा है.
Published at : 19 Nov 2025 03:34 PM (IST)
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
